Где смотреть UFC 287. Четвёртый бой Перейра — Адесанья и возвращение Масвидаля

Дата и время турнира UFC 287
В ночь с 8 на 9 апреля на арене «Miami-Dade Arena» в Майами (США) состоится номерной турнир UFC 287. Главным событием турнира станет чемпионский бой в среднем весе между обладателем пояса Алексом Перейрой и бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей.
Бойцы прекрасно знают друг друга, ведь для них это уже четвёртый очный поединок. Дважды они встречались в кикбоксинге, и дважды победу забирал бразилец. Адесанья перешёл в смешанные единоборства и добрался до UFC, где стал настоящей суперзвездой. Исраэль зачистил средний дивизион, но вскоре Перейра настиг его и здесь. Алекс быстро дошёл до титульного боя и финишировал Адесанью в пятом раунде, забрав пояс. Сможет ли Исраэль наконец-то победить неудобного бразильца и вернуть себе чемпионский пояс, которым владел с 2019 года?
В соглавном событии зрителей ждёт бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Хорхе Масвидалем. Хорхе возвращается в октагон после годового простоя. В трёх последних поединках Масвидаль проиграл, дважды — Камару Усману в схватках за пояс. Бёрнс напротив, в последних трёх боях победил Стивена Томпсона и Нила Магни и дал конкурентный бой Хамзату Чимаеву. И Бёрнс, и Масвидаль находятся в топе полусреднего дивизиона, и победа может приблизить каждого к титульному поединку.
Ранние прелимы начнутся в 1:00 по московскому времени.
Основной кард турнира UFC 287 начнется в 5:00 по московскому времени.
Где смотреть трансляцию турнира UFC 287 с главным боем Перейра — Адесанья
Все бои турнира можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также транслировать турнир будут телеканалы «Матч! Боец» (весь турнир) и «Матч ТВ» (основной кард).
Полный кард UFC 287
Основной кард
Алекс Перейра – Исраэль Адесанья;
Гилберт Бёрнс – Хорхе Масвидаль;
Роб Фонт – Адриан Янез;
Сантьяго Понциниббио – Кевин Холланд;
Рауль Росас – Кристиан Родригес.
Предварительный кард
Келвин Гастелум – Крис Кёртис;
Мишель Уотерсон – Луана Пиньейро;
Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер;
Карл Уильямс — Чейз Шерман.
Ранние прелимы
Синтия Кальвильо – Лупита Годинес;
Игнасио Бахамондес – Трей Огден;
Стив Гарсия – Сайран Нурданбек;
Сэм Хьюз – Жаклин Аморим.
Прогнозы на бой Перейра — Адесанья
Несмотря на то что Алекс Перейра трижды побеждал Адесанью и на данный момент является чемпионом UFC, фаворитом в четвёртом поединке считают именно Исраэля. Такого мнения придерживается чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл.
«Я не вижу причин, чтобы Перейра победил Адесанью. Думаю, ему повезло с некоторыми вещами в первый раз. Если Иззи будет просто боксировать и будет быстр, то он победит», — сказал Джамал Хилл.
Согласен с Хиллом и чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски.
«Я считаю, что на этот раз поединок закончится раньше. И действительно считаю, что Исраэль финиширует его. Думаю, это произойдёт в третьем раунде, не знаю почему, однако таков мой выбор. Очевидно, Исраэлю есть что доказывать. Всё пройдёт хорошо для него при правильном плане на бой. Это будет отличный хайлайт для него. У него их хватает, но появится ещё один», — сказал Волкановски.
Но есть и те, кто верят в победу Алекса Перейры. Одним из таких бойцов является чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс.
«Я верю, что Перейра снова победит. Бывают такие атлеты, кто подбирает ключик к другим атлетам. Он упорно трудился, и я уважаю его за это. И считаю, что он сделает это снова», — отметил Джонс.
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