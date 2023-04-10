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Хорхе Масвидаль — Гилберт Бёрнс, Масвидаля обвинили в жульничестве, хитрость бойца ММА

На такой трюк ловили даже Поддубного! Бёрнс обвинил Масвидаля в жульничестве
Александр Фролов
Хорхе Масвидаль — Гилберт Бёрнс
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Гилберт всё равно победил, а Хорхе даже уйти красиво не смог.

Прошедший турнир UFC 287 ознаменовался важным событием для мира смешанных единоборств: Хорхе Масвидаль завершил карьеру после 20 ярких лет в спорте. Ветеран решил повесить перчатки на гвоздь сразу после поражения от Гилберта Бёрнса: по итогам трёх раундов американец вчистую уступил бразильскому оппоненту. Но Масвидаль не был бы самим собой, если бы не угодил в очередной скандал. Бёрнс обвинил Хорхе в откровенном жульничестве!

«Этот парень был чертовски скользким. Это старый трюк с лосьоном прямиком из Майами. 1000%, что он использовал лосьон. Я знаю, эти парни любят выбрасывать такие трюки. Я не говорю, что он мог использовать лосьон, я утверждаю, что он его использовал. Он был нереально скользким.

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Вы можете приглядеться и увидеть, насколько яркая была его кожа.

Как он это сделал? Всё просто: проснулся в день боя, принял душ и нанёс на тело много лосьона. Кожа всё впитывает. Затем ты повторяешь процедуру через три часа. Когда в бою начинаешь потеть, ты становишься чертовски скользким», — рассказал Бёрнс на пресс-конференции после боя.

Масвидаль пока никак не отреагировал на обвинения. Его кожа действительно блестела, но и вспотевший Бёрнс выглядел примерно так же. Однако против Хорхе говорит его репутация: именно от него подобное жульничество выглядит вполне нормальным. Этот парень называет себя гангстером и любит нарушать правила: недавно он ходил по судам после того, как избил Колби Ковингтона прямо на улице.

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Конечно, подобный трюк далеко не новый. Считается, что его первой жертвой стал легендарный русский борец Иван Поддубный: его соперник Рауль Ле Буше обмазался оливковым маслом, из-за чего наш великан так и не сумел ухватиться за француза. Из более свежих примеров — Ислам Махачев, который в 2016 году с большим трудом победил Криса Уэйда. Тот поступил оригинальнее, обильно намазав гелем свою причёску, из-за чего Ислам не мог довести до конца «треугольник».

Тем не менее тогда Махачев победил, хотя теперь требует, чтобы его соперники драться выходили с помытой головой. Вот и Масвидалю не помог трюк с лосьоном, если он действительно его использовал. Впрочем, это не значит, что UFC нужно пускать подобные ситуации на самотёк. Борьба в смешанных единоборствах решает многое, а лосьоны и гели — отличный способ усложнить жизнь оппонента. Может, нужно начать как-то контролировать данный вопрос?

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