На такой трюк ловили даже Поддубного! Бёрнс обвинил Масвидаля в жульничестве

Прошедший турнир UFC 287 ознаменовался важным событием для мира смешанных единоборств: Хорхе Масвидаль завершил карьеру после 20 ярких лет в спорте. Ветеран решил повесить перчатки на гвоздь сразу после поражения от Гилберта Бёрнса: по итогам трёх раундов американец вчистую уступил бразильскому оппоненту. Но Масвидаль не был бы самим собой, если бы не угодил в очередной скандал. Бёрнс обвинил Хорхе в откровенном жульничестве!

«Этот парень был чертовски скользким. Это старый трюк с лосьоном прямиком из Майами. 1000%, что он использовал лосьон. Я знаю, эти парни любят выбрасывать такие трюки. Я не говорю, что он мог использовать лосьон, я утверждаю, что он его использовал. Он был нереально скользким.

Вы можете приглядеться и увидеть, насколько яркая была его кожа.

Как он это сделал? Всё просто: проснулся в день боя, принял душ и нанёс на тело много лосьона. Кожа всё впитывает. Затем ты повторяешь процедуру через три часа. Когда в бою начинаешь потеть, ты становишься чертовски скользким», — рассказал Бёрнс на пресс-конференции после боя.

Масвидаль пока никак не отреагировал на обвинения. Его кожа действительно блестела, но и вспотевший Бёрнс выглядел примерно так же. Однако против Хорхе говорит его репутация: именно от него подобное жульничество выглядит вполне нормальным. Этот парень называет себя гангстером и любит нарушать правила: недавно он ходил по судам после того, как избил Колби Ковингтона прямо на улице.

Конечно, подобный трюк далеко не новый. Считается, что его первой жертвой стал легендарный русский борец Иван Поддубный: его соперник Рауль Ле Буше обмазался оливковым маслом, из-за чего наш великан так и не сумел ухватиться за француза. Из более свежих примеров — Ислам Махачев, который в 2016 году с большим трудом победил Криса Уэйда. Тот поступил оригинальнее, обильно намазав гелем свою причёску, из-за чего Ислам не мог довести до конца «треугольник».

Тем не менее тогда Махачев победил, хотя теперь требует, чтобы его соперники драться выходили с помытой головой. Вот и Масвидалю не помог трюк с лосьоном, если он действительно его использовал. Впрочем, это не значит, что UFC нужно пускать подобные ситуации на самотёк. Борьба в смешанных единоборствах решает многое, а лосьоны и гели — отличный способ усложнить жизнь оппонента. Может, нужно начать как-то контролировать данный вопрос?