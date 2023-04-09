Послал Байдена и завершил карьеру. Масвидаль не сумел победить, но ушёл красиво

В ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США) проходит огненный номерной турнир UFC 287. В соглавном бою вечера схлестнулись Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль. Зрелищные представители полусреднего веса продолжают питать чемпионские амбиции. Каждый из бойцов славится своим умением выдерживать запредельный урон, рубиться из последних сил. Поэтому поединок был просто обязан оправдать ожидания публики.

Бёрнс в последнее время никак не может нащупать стабильность. В 2021 году он разменял поражение от Камару Усмана на победу над Стивеном Томпсоном. Затем бразилец уступил Хамзату Чимаеву, но лишь единогласным решением судей. И в той рубке Гилберт был близок к тому, чтобы финишировать Борза досрочно. А в январе 2023 года получилось закрыть то поражение победой над Нилом Магни. 36-летний Бёрнс обладает колоссальным опытом.

Масвидаль переживает сложнейший этап своей карьеры. Хорхе проиграл три боя подряд. Правда, там на пути американца вставали исключительно супертопы. Дважды подряд боец проиграл Камару Усману, а затем единогласным решением судей уступил Колби Ковингтону. Кроме того, по ходу недели перед поединком с Бёрнсом Масвидаль стал участником сразу двух стычек.

С самого начала поединка бойцы начали оправдывать ожидания. Они взяли немного времени на пристрелку, а затем стали обмениваться увесистыми атаками. Активнее выглядел Бёрнс, который старался подловить соперника на ошибке. Но и Масвидаль откидывался опасными лоу-киками. И всё-таки концовка пятиминутки осталась за Гилбертом. Бразилец провёл удачный тейкдаун, а затем несколько раз здорово попал.

Второй раунд сходу начался активнее. Бёрнс врубил свою скорость и отправил соперника на канвас точным ударом. А затем Гилберт совершил эффектный бросок. Бразилец перешёл к контролю в партере, полностью доминировал. Масвидаль попытался встать, даже поднялся на считанные секунды, но затем снова полетел на настил. Бёрнс шикарно проводил тейкдауны. По ощущениям всё тянуло на 2-0 от Гилберта по раундам.

В третьей пятиминутке Хорхе включился на максимум. Было понятно, что ему нельзя доводить дело до судейского решения. Но Масвидаль начал раскрываться, чем воспользовался Бёрнс. Он мощно потряс соперника, буквально вдавливал американца в сетку. На фоне такой доминации попытки переломить ситуацию выглядели плачевно. Гилберт отправил Хорхе на канвас и вновь начал молотить его мощнейшими атаками. На этом всё и закончилось.

Бой продлился все три раунда, дошёл до судейского решения. Но особенной интриги всё равно не было. Единогласным вердиктом рефери отдали победу Бёрнсу – 30-27, 30-27, 29-28. После победы Гилберт вызвал Леона Эдвардса и Колби Ковингтона, а затем станцевал милейший танец с детьми.

А Масвидаль объявил о решении завершить карьеру. Грустно, что история Хорхе в UFC закончилась именно так – на серии из четырёх поражений подряд. Но ушёл американец красиво. Вместо пафосного оставления перчаток в центре октагона, он метнул их в толпу. А ещё не забыл выразить уважение Дональду Трампу и послать действующего президента США – Джо Байдена. Он начал скандировать мемный лозунг «Let’s Go Brandon», чем привёл публику в восторг.