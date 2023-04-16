Судья спал, пока молдаванин добивал беззащитного канадского Бульдозера. Видео

Очередной турнир UFC Fight Night получился весьма достойным, несмотря на относительно скромный состав участников. Особенно ярким стал главный кард, где едва ли не самый эффектный поединок закатили Ион Куцелаба и Таннер Босер. Для Куцелабы поединок был очень важным: из последних шести боёв он выиграл лишь один и находился на грани увольнения. Кстати, чёрная полоса парня по прозвищу Халк началась после того, как он симулировал нокаут от Магомеда Анкалаева.

Судья тогда не оценил действий молдавского бойца и признал его проигравшим. В реванше Куцелаба снова уступил Анкалаеву, теперь уже вчистую — и с тех пор его карьера буксовала. Впрочем, у его сегодняшнего соперника дела шли не лучше: Таннер Босер постоянно проигрывал в тяжёлом весе и решил сменить весовую категорию, чтобы иметь больше шансов на успех. Впрочем, оказалось, что бывший канадский вышибала и тут не особо конкурентен.

Куцелаба сразу захватил центр октагона, регулярно донося до Бульдозера тяжёлые попадания. А на исходе второй минуты Халк жёстким ударом с правой отбросил Босера к сетке. Тот упал, поднялся, но полноценного сопротивления оказать уже не мог: Ион почувствовал кровь, снова опрокинул оппонента и стал его избивать. Всё было уже ясно, но рефери словно заснул — только после того, как Босер получил около 20 прямых ударов в голову, поединок был остановлен. Красивая победа Куцелабы!

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

Халк шумно радовался успеху — неудивительно, ведь его могли уволить из главного промоушена планеты, но такой нокаут резко поднимет его акции. А вот на Босера было жалко смотреть: он невероятно расстроился и чуть ли не расплакался. Это действительно провал, учитывая, что Босер только сменил весовую категорию. Если в тяжёлом весе он ещё мог оправдываться недостатком габаритов, то что говорить ему теперь? Вряд ли Таннер влезет в лимит среднего веса.