Экс-чемпион UFC сказал, какая команда победит в текущем сезоне НБА

Экс-обладатель титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски сказал, какая команда станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023/2024.

«Мне кажется, что „Денвер Наггетс“ победит. Это моя команда. Я большой поклонник их разыгрывающего, Джамала Маррея. Этот парень, как и я, занимается джиу-джитсу. Он очень талантлив. Джамал большой парень, на площадке он сияет. С нетерпением жду возможности увидеть, как Джамал выиграет этот сезон», — приводит слова Волкановски портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.