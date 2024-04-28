На турнире UFC октагон-анонсером работала девушка впервые в истории лиги

Сегодня, 28 апреля, на турнире UFC Vegas 91 впервые в истории промоушена обязанности октагон-анонсера были поручены девушке. Ей стала Чарли Арнольт, которая работает в лиге с 2022 года в должности репортёра.

Фото: Из личного архива Чарли Арнольт

Согласно информации журналиста Джона Моргана, октагон-анонсер Джо Мартинес, который работал на этом турнире, почувствовал себя плохо и не мог продолжать исполнять свои обязанности. Поэтому руководство предложило Чарли подменить Джо. Она объявила результат боя между Ариани Липски и Кариной Силвой, а также полностью отработала на поединке между Богданом Гуськовым и Райаном Спэнном.

«Ура! Я вся трясусь! Какой это был опыт! Я почти отказалась от этого предложения, почти сказала нет, но теперь я вошла в историю, это чертовски круто!» — написала в своих социальных сетях Чарли после завершения турнира.