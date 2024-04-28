Худоян: золото чемпионата Европы – это очень важно. У меня не было медалей такого ранга

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, прокомментировал победу на чемпионате Европы – 2024 в Белграде (Сербия).

«Эмоции все положительные, радостные. Выполнил норматив ЗМС. Долго к этому шёл, очень рад. Для меня этот чемпионат очень важен. У меня была бронза чемпионата мира, хотелось планку повысить. Спасибо нашей команде. Спасибо тренерам, кто болел, переживал. Ценю всех. Это наша общая победа.

Вчера во время тренировки смотрели бои соперника. Видели, что он грязновато работает. Старались работать вторым номером и на него не идти. Где-то всё равно боксировали аккуратно. Финал, мало ли что может произойти. Рассечение, снимут и бой уйдёт.

Золото чемпионата Европы – это очень важно. У меня не было медалей такого ранга. Было золото чемпионата мира среди студентов. Но это – не такой ранг. И звание Заслуженного мастера спорта. Я очень рад. На этом не останавливается, идём дальше. Я сам армянин. Много общего, много братского. Для меня это очень важно», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.