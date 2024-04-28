Дмитрий Двали: это мой первый чемпионат Европы, теперь идём к чемпионату мира

Российский боксёр Дмитрий Двали высказался о победе на чемпионате Европы и рассказал о своих дальнейших целях.

«Я на правах победителя наконец-то передам привет тем, кто за меня болел, у меня большая команда — родители, семья, братья, тренерский коллектив. Мы это сделали все вместе. Не сказал бы, что это реванш за бронзу чемпионата мира. Нам противостояли разные соперники на этих турнирах. Сегодняшний оппонент поднялся из другого веса. Ничего плохого мне не сделал, кроме того, что вышел со мной в ринг. Мы сделали своё дело. Это мой первый чемпионат Европы. Я доволен. Теперь идём к чемпионату мира. Это была одна из ступней. Дай бог, выиграем. И немного профессиональных боёв проведём. Статус не поменялся. Ещё одна галочка в моём послужном списке», — передаёт слова Двали корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.