Эдмонд Худоян стал чемпионом Европы по боксу в весе до 48 кг

27-летний российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, победил представителя Армении Берегама Харутюняна в финале чемпионата Европы по боксу. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде.

По ходу поединка россиянин смотрелся намного сильнее своего визави и разбирал его во всех компонентах поединка. Инициатива было на его стороне.

Ранее в полуфинальном поединке Эдмонд Худоян встретился с представителем Сербии Раде Йоксимовича. Российский боксёр стал победителем по раздельному решению судей.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на эти соревнования с мощным составом и выступают на них под своим флагом.