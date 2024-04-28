Эдуард Саввин завоевал золото чемпионата Европы по боксу

Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг. Россиянин Эдуард Саввин встретился с кубинцем Хавьером Ибаньесом Диасом, выступающим за Болгарию. Победу одержал представитель России.

Эдуарду Саввину 23 года. Боксёр является мастером спорта России. За свою любительскую карьеру становился чемпионом России (2021, 2022), а также бронзовым призёром чемпионата России среди молодёжи до 22 лет (2021). На чемпионате мира 2021 года дошёл до четвертьфинала, где уступил казахстанцу Серику Темиржанову.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди мужчин.