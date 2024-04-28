Россиянин Двали выиграл чемпионат Европы по боксу в Сербии

Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 54 кг. Россиянин Дмитрий Двали встретился с Биллалом Беннамой из Франции. Победу одержал представитель России.

Дмитрию Двали 23 года. Россиянин является мастером спорта международного класса. В 2023 году Двали стал бронзовым призёром чемпионата мира, состоявшегося в Ташкенте (Узбекистан). Также спортсмен становился победителем чемпионата России среди молодёжи до 22 лет (2021), взрослого чемпионата страны и чемпионом мира среди военнослужащих.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди мужчин.