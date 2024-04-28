Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Двали выиграл чемпионат Европы по боксу в Сербии

Россиянин Двали выиграл чемпионат Европы по боксу в Сербии
Комментарии

Завершился финальный поединок чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 54 кг. Россиянин Дмитрий Двали встретился с Биллалом Беннамой из Франции. Победу одержал представитель России.

Дмитрию Двали 23 года. Россиянин является мастером спорта международного класса. В 2023 году Двали стал бронзовым призёром чемпионата мира, состоявшегося в Ташкенте (Узбекистан). Также спортсмен становился победителем чемпионата России среди молодёжи до 22 лет (2021), взрослого чемпионата страны и чемпионом мира среди военнослужащих.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных боёв чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

Материалы по теме
Чемпионат Европы по боксу: у наших парней уже три золота! LIVE
Live
Чемпионат Европы по боксу: у наших парней уже три золота! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android