Макгрегор кормил соперников пивным рагу и переманил бойца Чендлера. Новая серия TUF 31

С первых кадров нового эпизода нам показывают четвертьфинальные пары: Остин Хаббард — Рузвельт Робертс, Курт Холобо — Джейсон Найт, Брэд Катона — Тимур Валиев и Коди Гибсон — Рико ДиШулло.

Дана Уайт выразил желание, чтобы трое бойцов из команды Чендлера перешли к Конору Макгрегору. При этом босс заявил, что с уважением относится к участникам и решение оставляет за ними.

В итоге единственный, кто согласился перейти — Брэд Катона. Но это и неудивительно. Брэд тренируется в Ирландии с Конором и давно выражал желание присоединиться к команде экс-чемпиона UFC.

В это время Майкл Чендлер решает, что будет делать в сложившейся ситуации, так как ему нужно секундировать обоих бойцов одновременно. В команде считают, что стали заложниками успеха. В итоге Чендлер говорит, что самоустранится и не будет секундировать ни Робертса, ни Хаббарда, но в углах у бойцов будут люди, которые им подскажут и ответят на возникающие вопросы.

Пока идёт подготовка к поединку, Конор Макгрегор приехал в гости к бойцам и даже готовит им ирландское рагу на пиве по семейному рецепту. Конор угощает всех, в том числе и бойцов из команды Чендлера, и мирно проводит время с участниками шоу до вечера, после чего уезжает.

На взвешивании Робертс не уложился в вес буквально на 100 граммов. Чендлер рекомендует Рузвельту состричь дреды, и тот без колебаний соглашается и укладывается в лимит. В полуфиналах уже будет три раунда вместо двух, и выносливость бойцов приобретает большее значение.

Так как бойцы очень хорошо друг друга знают, поединок стартует с осторожной пристрелки. Рузвельт работает джебами и на отходе, держит дистанцию и, как и ожидал Чендлер, превосходит соперника в чистом боксе. Хаббард действует интереснее, задействует разные этажи и пытается замедлить движение соперника. Макгрегор, к слову, тоже не остаётся в стороне и выкрикивает подсказки Робертсу. Так как на арене полная тишина, слышно только Конора и перемещения бойцов по октагону.

Второй раунд Хаббард начал активнее, прессинговал Робертса и зашёл в борьбу, где проходит большая часть раунда. Макгрегор опять даёт подсказки Робертсу, и тот, пускай не с первой попытки, но сумел выйти из-под Остина и перевести поединок в стойку. Третью пятиминутку за счёт контроля уверенно забрал Робертс, который вязал в клинчах и даже показал некоторые навыки в борьбе.

Бой получился очень близким, никто и не понимал, кто в итоге выиграет. Макгрегор уверен, что судьи дадут ничью. Дана Уайт же оказался совершенно не впечатлён тем, что бойцы действовали слишком осторожно, и дал понять, что в UFC такое не нужно. Глава промоушена даже не пытался скрыть своё раздражение.

В итоге Остин Хаббард выиграл бой раздельным решением судей и стал первым финалистом 31-го сезона TUF в лёгком весе.

В следующей серии анонсировали бой россиянина Валиева и «перебежчика» Катоны, окончательно перебравшегося в команду Макгрегора. Также нам показывают, что Тимура перед боем навестил его звёздный соотечественник Ислам Махачев. Узнаем на следующей неделе, помогло ли это Валиеву.