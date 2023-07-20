Макгрегор избежал позорного антирекорда в TUF. От насмешек спас 36-летний боец

Восьмая серия 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter готовила нам заключительное четвертьфинальное противостояние. Интрига была всего одна — сможет ли команда Майкла Чендлера выиграть все бои или Макгрегор сумеет уйти от антирекорда в последний момент?

От Конора выступал 36-летний боец Рико ДиШулло, который уже как-то пробовал пробиться в UFC, но на претендентской серии Даны Уайта проиграл нокаутом Монтелу Джексону. Команду Чендлера представлял опытный Хантер Азуре, которого многие считали одним из сильнейших бойцов во всём шоу. Азуре уже выступал в UFC и покинул организацию с рекордом 2-2 в 2021 году.

Макгрегор основательнее обычного работает с подопечным: показывает ему, как выходить из клинча, работает над защитой от тейкдаунов у сетки и учит правильно контролировать дистанцию. Конор, разумеется, возлагает большие надежды на ДиШулло и говорит, что этот парень порадует команду. Чендлер же уверяет своего бойца, что не видит сценариев, в котором Азуре в чём-то превзойдут. Бойцы из команды Майкла придерживаются того же мнения.

Однако ДиШулло предупреждает, что он родом из Бостона, а там ему приходилось постоянно драться на улицах, так что Азуре не стоит ждать лёгкой прогулки.

С первых секунд боя становится понятно, что ДиШулло может доставить немало проблем в стойке, поэтому Азуре переключился на попытки провести тейкдаун. Несколько раз Хантер пробовал пройти в ноги, но Рико отлично отзащищался, а в клинчах у сетки эффективно работал локтями и посёк соперника. Тем не менее Азуре удалось навязать свой стиль, он забрал спину, смог сбить ДиШулло в партер и грамотно работал там, разбивая Рико локтями. Таким образом, боец Чендлера забрал раунд.

Перед второй пятиминуткой Чендлер наставлял Азуре, чтобы тот не застаивался на ногах и сводил поединок к борьбе. Однако ДиШулло мощнейшим оверхендом в ухо отправил оппонента на канвас, а потом страшным ударом в стиле супергероя Халка с обеих рук добил Азуре. Макгрегор на этом моменте буквально бесновался от радости, бегал вокруг октагона и кричал. По ходу празднований Конор успел задеть и команду соперников: «Я люблю нокауты! Кто их не любит? А вы побеждаете, держась за соперника два раунда». Рузвельт Робертс немного повздорил с Макгрегором, но до чего-то серьёзного дело не дошло.

Хантер Азуре едва сдерживал слёзы после поражения, а вот ДиШулло стал главным любимцем Конора. Триумфатора угощали после победы, а потом Макгрегор даже позволил подопечному прокатиться на его Lamborghini. Радость ДиШулло была сравнима с радостью ребёнка, которому отец дал немного порулить.

Таким образом, в полуфиналах выступят семь бойцов Чендлера и один от команды Макгрегора. Дана Уайт уже побеседовал и с каждым бойцом тет-а-тет, и с тренерами, чтобы выслушать их пожелания по следующему сопернику.

Команда Макгрегора хочет получить для Рико ДиШулло поединок с россиянином Тимуром Валиевым. Примечательно, что Майкл Чендлер при этом считает Валиева самым жёстким бойцом из оставшихся представителей легчайшего веса.

В конце серии нам тизерят следующий эпизод, и там бойцы, зайдя в дом, видят полуфинальные пары. Судя по всему, кого-то перевели в команду Макгрегора, так как слышны недовольства и нежелание выступать за ирландца. Однако подробности узнаем спустя неделю, но мы уже точно знаем, что в первом полуфинальном поединке между собой столкнутся Рузвельт Робертс и Остин Хаббард.