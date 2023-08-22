Рейтинг боёв Усика: Энтони Джошуа, Дерек Чисора, Мурат Гассиев – какая победа эффектнее?

26 августа в Польше Александр Усик проведёт очередной профессиональный поединок. Соперником станет опасный Даниэль Дюбуа, который посягнул на пояса. На кону титулы WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. На данный момент Усик не знает поражений и имеет профессиональный рекорд 20-0. Мы собрали его самые яркие победы и предлагаем выбрать, какая именно запомнилась больше остальных, была самой яркой.

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Рейтинг: самые яркие победы Александра Усика Фото: Ronny Hartmann/Getty Images 1 место Марко Хук Марко Хук подходил к поединку с Александром Усиком с огромнейшим багажом опыта. У него на счету был рекорд 40-4-1. Казалось, немец сможет навязать Усику свою манеру, заставит действовать в непривычном стиле. Но Александр быстро завладел инициативой и контролировал ситуацию. Было заметно, что украинец хочет завершить поединок досрочно. И он сделал это в 10-м раунде, когда нокаутировал соперника. Фото: Richard Heathcote/Getty Images 2 место Тони Беллью 10 ноября 2018 года подрались Александр Усик и Тони Беллью. Этот поединок стал для Усика последним в родной весовой категории. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBO (шестая защита Усика), WBC (вторая защита Усика), IBF (первая защита Усика), WBA-Super (первая защита Усика) и The Ring (первая защита Усика) обещал получиться затяжным. Многие даже пророчили, что он доберётся до судейского решения. Но у Александра были на это свои планы. На протяжении всего поединка он владел инициативой и действовал классно, а в восьмом раунде поставил жирную точку, нокаутировав соперника. Фото: Francois Nel/Getty Images 3 место Энтони Джошуа Первый поединок с Энтони Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Британский боксёр рассчитывал воспользоваться поддержкой домашней публики. Но получилось иначе. На протяжении восьми раундов в ринге была равная борьба. Поэтому на судейских записках красовалась ничья. А затем стартовали чемпионские раунды. И вот их Александр забрал «всухую». Ни один рефери не отдал Джошуа ни раунда. В итоге победа осталась за Усиком единогласным решением – 117-112, 116-112 и 115-113. Фото: РИА Новости 4 место Мурат Гассиев Александр Усик и Мурат Гассиев сошлись 21 июля 2018 года в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Чтобы лучше понимать значимость противостояния, достаточно просто перечислить всё, что стояло на кону. А это чемпионские пояса по версиям WBC и WBO, которые принадлежали Усику, IBF и WBA Super, которые принадлежали Гассиеву, Кубок Мохаммеда Али, который стал призом победителю, а также вакантные титулы абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе, чемпиона мира по версиям журналов The Ring и Transnational Boxing Rankings Board и титул линейного чемпиона. Бой получился огненным – сначала интереснее смотрелся Гассиев, затем лучше выглядел Усик. В итоге дело дошло до судейского решения, которое осталось за Александром (120-108, 119-109, 119-109). Фото: TWITTER.COM/MATCHROOMBOXING 5 место Дерек Чисора 31 октября 2020 года на пути Александра Усика встал Дерек Чисора. Украинец шёл безусловным фаворитом битвы. С самого начала Чисора задал Усику тяжёлый бой, ринувшись в атаку. Но Александр быстро перехватил инициативу и начал методично расстреливать соперника ударами. Тут британец решил бросить в ход грязные приёмчики. Но ни его грязные захваты, ни удары ниже пояса, ни невероятная доброжелательность рефери в ринге не помогли. По итогам отведённых регламентом 12 раундов все трое боковых судей отдали победу Александру — 117-112, 115-113 и 115-113. Фото: Matt Hazlett/Getty Images 6 место Майкл Хантер Поединок с Майклом Хантером состоялся 8 апреля 2017 года. На тот момент Усик защищал всего один титул – чемпиона мира по версии WBO. На пути встал опасный американец с рекордом 12-0. И Александр действовал очень организованно и дисциплинированно. На протяжении всего поединка он методично набирал очки, отправляя в свою копилку раунды. А в заключительном даже отправил Хантера в нокдаун, не оставив судьям шансов. Усик победил единогласным решением рефери – 117-110, 117-110, 117-110. Фото: Harry How/Getty Images 7 место Табисо Мчуну Первая защита титула чемпиона мира по версии WBO для Александра Усика состоялась 17 декабря 2016 года. В соперниках оказался Табисо Мчуну (17-2), которого считали очень непростой оппозицией. Но бой получился довольно односторонним. Южноафриканец терпел, а Усик его методично разбивал. Сначала Табисо улетел в нокдаун в шестом раунде, затем дважды в девятом. Остановка боя была лишь делом времени. После этой красивейшей победы стало понятно — пояс Александр не собирается отдавать никому. Фото: Dylan Buell/Getty Images 8 место Чазз Уизерспун Чазз Уизерспун стал первым испытанием после перехода Александра Усика в тяжёлый вес. Соперник был на шесть лет старше, что было хорошо заметно по ходу всего поединка. Александр методично разбивал его, полностью доминировал. Всё это нашло своё логическое завершение в седьмом раунде. Сторона Уизерспуна смирилась с тотальным превосходством соперника и отказалась от продолжения поединка.

Мы собрали самые яркие и интересные поединки Александра Усика. А какой бой стал лучшим – решаете вы!