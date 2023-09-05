Стрикленд — пример для Анкалаева. Разрывает трэш-током и рискует жизнью прямо перед боями

В ночь с 9 на 10 сентября состоится интереснейший турнир UFC 293 в Сиднее (Австралия). В главном бою вечера между собой схлестнутся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Появление второго в титульном поединке для многих стало большой неожиданностью. Всё-таки у американца уже пять поражений в UFC, он не шёл на длительной победной серии. Но при этом Стрикленд всё-таки получил возможность сразиться за чемпионский пояс.
Стрикленд – идеальный пример для Магомеда Анкалаева. Сообщалось, что россиянина отодвинули от пояса из-за отсутствия активности в социальных сетях, а также из-за нежелания вести агрессивный трэш-ток. Шон же выглядит полной противоположностью Магомеда. На каждого соперника он буквально «накидывается» на пресс-конференциях, сыплет оскорблениями и провоцирует на конфликты.
Ругается Шон не только с другими бойцами. Одним из самых резонансных получился конфликт Тарзана с известным журналистом Ариэлем Хельвани. Стрикленд мастерски провоцировал оппонента, и в конце эфира казалось, что, если бы события проходили в одной студии, тот обязательно накинулся бы на бойца с кулаками. Любопытно, что Шон редко делает это со злостью и ненавистью. Кажется, что он просто идеально понимает, как именно нужно продвигать бои, делать их интересными для публики.
Подкупает и самоуверенность Стрикленда, который на серии из двух поражений соглашается выйти на сверхкоротком уведомлении, а потом ещё и побеждает. Был и поединок с Абусупьяном Магомедовым. Весь первый раунд Шон выглядел так, будто находится на дискотеке и дерётся на улице. Он ходил с опущенными руками, пропускал удары и выглядел вяло. А во второй пятиминутке Стрикленд включился буквально на минуту и вырубил соперника.
А ещё Шон постоянно рискует своей жизнью. Например, в 2018 году после завершения контракта с UFC боец должен был отчаянно бороться за новое соглашение. А он разбился на мотоцикле, получил множественные травмы и оказался в бессознательном состоянии. Спортсмену даже пришлось провести сложнейшую операцию на колене. Но в итоге Стрикленд всё-таки заполучил заветный контракт.
До самого важного поединка в жизни Стрикленда осталось меньше недели. Казалось бы, в такой момент нужно минимизировать все риски и безостановочно работать в спортзале. Но у Шона совершенно другой взгляд на это. Стрикленд выкладывает фотографию с тренировки на фоне знака с надписью: «Острые скалы и скользкие камни».
Фотография от Стрикленда
Фото: из личного архива Шона Стрикленда
И за это всё организация не собирается штрафовать бойца. Напротив, Стрикленд, который выиграл досрочно лишь один из семи последних поединков, получает титульный шанс. И заслужил это боец вовсе не результатами. В рейтинге дивизиона выше него располагаются сразу четыре бойца – Марвин Веттори, Джаред Каннонье, Роберт Уиттакер и Дрикус дю Плесси. Но в поединке за пояс будет биться именно Шон. Потому что его поведение за пределами клетки очень нравится боссам UFC.
Анкалаеву стоит взять пример с говорливого американца. Стрикленд самолично дал себе статус главного гангстера UFC, но оправдывает его на все 100%. А если ещё и сможет побить Адесанью, станет самым неожиданным чемпионом в истории промоушена. Кажется, даже Шону О’Мэлли давали больше шансов перед поединком с Алджамейном Стерлингом.
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