На россиян забили в UFC. Анкалаева отодвинули от титульника, бой Махачева разочарует

В последнее время у фанатов бойцов UFC из России не так много поводов для радости. К титульному поединку с Джоном Джонсом никак не хотят подпускать Сергея Павловича. Продолжаются мучения Хамзата Чимаева, который вынужден буквально выбивать себе поединок. Он вызывает одного соперника за другим, обращается к Камару Усману и Леону Эдвардсу с вызовами. А в итоге, похоже, придётся согласиться на Пауло Косту, который и сам ищет возможности ворваться в клетку с Борзом. А теперь туманным стало будущее ещё двух представителей России.

Не самые радужные новости пришли из стана Магомеда Анкалаева. Все рассчитывали, что после странной ничьей с Яном Блаховичем россиянин получит ещё один титульный шанс. Но, судя по последним новостям, поляк зарубится за вакантный пояс с Алексом Перейрой, который только-только перебрался в новый для себя дивизион. А Анкалаев получит соперника, который расположился за пределами топ-3 полутяжёлого веса.

О таких планах UFC в отношении Магомеда рассказал его тренер Сухраб Магомедов для «РБ Спорт: Единоборства»: «Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен. Может быть, это будет Ракич или вновь подерёмся с Крыловым. Не знаю, что у них в голове, каким образом они выбирают соперника для Магомеда. У нас никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться».

Нет позитивных новостей и относительно следующего боя Ислама Махачева. Чарльз Оливейра не готов драться осенью, Алекс Волкановски перенёс операцию. Сам чемпион вызывал Леона Эдвардса, но президент UFC Дана Уайт сообщил, что для англичанина планируются совершенно другой турнир и соперник. Конечно, есть Джастин Гэтжи и Дастин Порье, но им предстоит бой, после которого восстановление может затянуться. Вот и получается, что топовых оппонентов практически не осталось.

Опасения решил подкрепить член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье, который не особенно ждёт предстоящий поединок Ислама: «Люди будут разочарованы следующим боем Махачева. Это будет четвёртый, пятый или шестой номер рейтинга, просто потому что иных вариантов сейчас просто нет. Ислам не будет драться против Леона Эдвардса. Я не верю, что UFC позволит ему провести два супербоя вместо обычной защиты титула в лёгком весе».

Складывается ощущение, что бойцы из России перестали представлять большой интерес для UFC. Даже самые интересные представители нашей страны могут год сидеть без боёв, причём пока нет даже намёка на их организацию. Остаётся надеяться, что в ближайшее время ситуация поменяется в положительную сторону. Иначе следующего чемпионата лучшего промоушена из России придётся ждать очень долго.