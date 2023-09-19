Величайший фильм о боксе, но не про бокс. «Бешеный бык» — гениальное творение Скорсезе

В 1980 году режиссёр Мартин Скорсезе явил миру очередное творение — фильм «Бешеный бык», снятый по мемуарам известного боксёра Джейка Ламотты. Но этот фильм нельзя назвать полноценной спортивной драмой. Нам действительно показывают много кадров из боксёрского ринга, но в картину закладывается более глубокий смысл.

Роберт Де Ниро играет роль Ламотты. Его герой — прекрасный спортсмен, который просто уничтожает оппонентов, а они, в свою очередь, просто стараются избежать встречи с ним в ринге. В то же время Джейк — очень проблемный человек в жизни. Он — эгоистичный параноик, постоянно подозревает жену в изменах, периодически бьёт её, не слушает никого и из-за собственной вспыльчивости даже не замечает, как агрессивно относится к окружающим. Де Ниро идеально передаёт противоречивый характер героя.

«Бешеный бык» Фото: кадр из фильма «Бешеный бык»

К слову, актёр очень ответственно подошёл к роли. Роберт и тренировался в зале, даже провёл несколько боксёрских поединков и не раз беседовал с самим Ламоттой. Джейк даже отмечал, что Де Ниро вполне мог бы при желании построить карьеру в спорте.

Сам фильм неслучайно практически полностью чёрно-белый, это достаточно символично с учётом характера Ламотты и добавляет определённой эстетики. В таких тонах лучше воспринимается вся противоречивость персонажа, его показывают под разными углами, раскрывают его характер. В фильме нет цели привить зрителям любовь к персонажу. Напротив, честно рассказывается о том, что Ламотта во многом сам губит себе жизнь, ссорится с самыми близкими людьми и в итоге плохо заканчивает. Уже став звездой мирового масштаба, от демонов он не избавился и был таким же уязвимым человеком за пределами ринга. Здесь нет хэппи-энда, скорее всё похоже на суровую реальность.

В итоге проблемы в личной жизни приводят к тому, что Джейк потерял всё. Он избил брата в приступе ревности, развёлся с женой, с детьми ему видеться нельзя. Ситуация ухудшается, и некогда грозный боксёр в итоге скатывается до того, что пытается решить проблемы продажей драгоценных камней из пояса, но всё равно попадает в тюрьму. В конце нам показывают, что герой Де Ниро пытается помириться с братом, который помогал ему всю карьеру, но сталкивается с холодным отношением.

«Бешеный бык» Фото: кадр из фильма «Бешеный бык»

С точки зрения спортивной составляющей фильма всё хорошо. Выглядит достаточно убедительно, тренировки Де Ниро не прошли даром, и технику он показывает действительно неплохую. Причём это касается не только ударов, но и в целом движения по рингу. Роберт тогда в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших актёров мира, добавил в свою коллекцию второй «Оскар», получил «Золотой глобус» и был номинирован на премию Британской академии кино и телевидения за лучшую мужскую роль.

Мартин Скорсезе выдал очередной шедевр, который обязателен к просмотру не только для тех, кто интересуется боксом. Фильм «Бешеный бык» также получил «Оскар» за лучший монтаж и собрал ещё кучу разных наград. Картина, конечно, получила и критику, кому-то не понравилось, что персонаж Ламотты был раскрыт недостаточно глубоко. Однако в целом дуэт Скорсезе и Де Ниро при помощи ещё одного прекрасного актёра Джо Пеши выдали великий шедевр, который приятно смотреть и спустя 43 года с момента его выхода.