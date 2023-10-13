Уничтожение Окампо и Харрисона или бой с обидчиком Пакьяо: выбираем лучшую победу Тима Цзю

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. В главном бою выступят Тим Цзю (23-0) и Брайан Мендоса (22-2). На кону будут стоять два пояса чемпиона мира в первом среднем весе: по версии WBO, которым владеет Тим Цзю, и временный пояс WBC, владельцем которого является Мендоса.

В преддверии поединка предлагаем вашему вниманию рейтинг ярких боёв в карьере старшего сына Кости Цзю, а лучший из них выбираете вы.

Ниже функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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