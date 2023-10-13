Уничтожение Окампо и Харрисона или бой с обидчиком Пакьяо: выбираем лучшую победу Тима Цзю

15 октября на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский вечер. В главном бою выступят Тим Цзю (23-0) и Брайан Мендоса (22-2). На кону будут стоять два пояса чемпиона мира в первом среднем весе: по версии WBO, которым владеет Тим Цзю, и временный пояс WBC, владельцем которого является Мендоса.
В преддверии поединка предлагаем вашему вниманию рейтинг ярких боёв в карьере старшего сына Кости Цзю, а лучший из них выбираете вы.
Ниже функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Бой против Джеффа Хорна (26 августа 2020 года)
Поединок, после которого о Тиме Цзю заговорили не только как о сыне легендарного Кости Цзю, но и как об отличном самостоятельном боксёре. Тим разделил ринг с экс-чемпионом мира Джеффом Хорном, в активе которого была победа не над кем-нибудь, а над самим Мэнни Пакьяо. Да, победа крайне спорная, но тем не менее: соперников такого калибра в карьере Тима ещё не было.
Бой Цзю и Хорна сдвигался из-за пандемии, но всё же состоялся летом 2020 года. Хорн действовал в своей излюбленной манере, применял грязные приёмы и фишки, но вывести Тима из себя ему не удалось. Восемь раундов Цзю разбирал соперника на запчасти, продолжать бой Джефф отказался и просто не вышел на девятый раунд, а Тим одержал важную досрочную победу.
Бой против Боуина Моргана (16 декабря 2020 года)
В конце 2020 года Тим Цзю защищал титулы чемпиона по версиям WBO Global и IBF Australasian против австралийца Боуина Моргана, который подошёл к поединку с солидным рекордом 21-1. Казалось, что Тима ждёт серьёзное испытание, но на деле всё оказалось крайне легко для сына Кости Цзю. Тим уже в первом раунде накидал бедному Моргану столько, что он после очередной пропущенной серии оказался в нокдауне. Боуин поднялся и решил, что может продолжить бой, но Тим тут же мощнейшим правым оверхендом чуть ли не вынес соперника с ринга, а рефери даже не стал отсчитывать второй нокдаун, остановив поединок.
Бой с Деннисом Хоганом (31 марта 2021 года)
Опытный ирландец Деннис Хоган стал очередной проверкой для Тима Цзю. Хоган выходил на бой с Цзю после поражения в титульном поединке за пояс WBC против Джермелла Чарло и имел в в профессиональной карьере 28 побед против 17 у Тима. Несмотря на довольно громкую афишу, поединок получился односторонним. Стартовые четыре раунда Цзю в своём стиле напирал на соперника и буквально не давал Хогану дышать. В пятом раунде Тим поймал соперника на движении и выбросил мощнейший апперкот, после которого Деннис оказался в нокдауне. Ирландец с трудом поднялся и продолжил бой и даже сумел продержаться ещё полторы минуты под градом добивающих ударов от Цзю, но в итоге угол Хогана выбросил полотенце, остановив избиение своего спортсмена.
Бой против Стива Спарка (7 июля 2021 года)
В своей пятой защите титула WBO Global Тим Цзю встретился с австралийцем Стивом Спарком, имевшим рекорд 16-1. Очередной бой Цзю, в котором Тим разобрался с соперником гораздо проще, чем это виделось на бумаге перед боем. За два раунда Цзю накидал Спарку столько двоек и апперкотов, что Стив местами просто наглухо перекрывался, и, соответственно, открывал корпус. Этим и воспользовался Цзю: сначала Тим точно пробил слева по печени, отправив Спарка в нокдаун в третьем раунде, а затем ещё раз проверил корпус, после чего Стив уже не смог подняться, скрутившись от боли на полу.
Бой с Терреллом Гуше (26 марта 2022 года)
В марте 2022 года Тим Цзю впервые в профессиональной карьере выбрался за пределы Австралии и отправился покорять США. Свой дебютный бой в штатах Цзю провёл против американца Террелла Гуше, и этот бой мог завершиться для Тима провалом. Уже в первом раунде Тим впервые в карьере побывал в нокдауне, пропустив встречный правый прямой. Террелл очень хотел финишировать Цзю ещё в первом раунде, но добить Тима не хватило времени. Постепенно Тим пришёл в себя, взял инициативу в свои руки, и, начиная с четвёртого, стал разбирать американца на части. Гуше, помимо нокдауна в первом раунде, так и не сумел ничего показать, а Цзю продемонстрировал отличную функциональную подготовку и подтвердил свои амбиции.
Бой с Тони Харрисоном (12 марта 2023 года)
В ожидании возвращения Джермелла Чарло из лазарета, а вместе с этим и поединка за звание абсолютного чемпиона мира, Тим согласился на бой за временный пояс WBO против Тони Харрисона. Американец – экс-чемпион мира, а также единственный на тот момент боксёр, который нанёс поражение Чарло. Конечно, это был самый громкий бой в карьере Цзю, он ставил на кон не только «нолик» в графе поражений, но и потенциальный бой с Джермеллом.
Несмотря на риски, Цзю уверенно разобрался с опытным американцем. Во всех раундах Тим напирал на соперника, работал первым номером, а в девятом раунде брутально финишировал Харрисона, завоевав временный пояс чемпиона мира.
Бой против Карлоса Окампо (18 июня 2023 года)
Свой последний поединок Цзю провёл в июне текущего года, когда проводил защиту временного пояса WBO. Да, Тим вполне мог и не драться с Окампо, а ждать Чарло, но команда Цзю решила всё-таки быть активными. Дважды претендент на титул чемпиона мира Карлос Окампо представлял собой серьёзную оппозицию. Молодой мексиканец, так же, как и Тим, рвётся на вершину первого среднего веса, имел перед боем с Цзю всего два поражения, оба – в титульных боях.
Но Цзю просто не заметил своего соперника. Уже на первых секундах боя Тим затащил Окампо в жёсткие размены, в которых сумел потрясти мексиканца. Карлос «поплыл», а Цзю бросился добивать. Окампо старался спастись в клинче, но на выходе из него пропустил мощный правый боковой и оказался на полу. Мексиканец продолжил бой, пропустил ещё два правых боковых, а левый хук от Цзю поставил точку в этом бою: Карлос рухнул на канаты, а рефери остановил поединок. Уверенная победа Цзю!