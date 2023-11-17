Bellator 301: Шаблий идёт за Усманом, Петтис попытается объединить пояса. LIVE

В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сойдутся непобежденный чемпион в полусредней весовой категории Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон. В соглавном событии пройдёт бой обладателя титула в легчайшем дивизионе Серхио Петтиса с Патриком Миксом, владеющим временным поясом.
Кроме того, в карде ряд поединков с участием российских бойцов. В мейн-карде состоится бой за выход в финал Гран-при лёгкого веса между Александром Шаблием и Патрики Фрейре. В предварительном карде Тимур Хизриев сойдётся с Джастином Гонсалесом, Ислам Мамедов — с Киллисом Мотой, а Рамазан Курамагомедов — с Рэндаллом Уоллесом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🫡 Амосов высказался о своём рекорде без поражений
«Я не чувствую давления непобеждённого бойца. Хочу драться со всеми. Рекорд 27-0 – это, конечно, здорово, но я просто хочу драться. Если ты боец, ты должен выигрывать каждый бой. Когда выхожу в клетку, я хочу победить», — сказал Амосов.
Где смотреть турнир Bellator 301
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
🤔Петтис считает этот бой своей самой большой проверкой в карьере
«Что будет в этом бою? Подождём и узнаем. Думаю, вы видели, как Микс в своих последних поединках душит и вырубает людей, так что в эту субботу вас точно ждет шоу. Это будет самая тяжёлая для меня проверка в карьере.
Каждый раз я показываю что-то новое. С каждым боем я становлюсь все лучше и лучше. Я голоден до достижений, голоден до побед. И благодаря тому, что у меня будет настолько опасный соперник, вы увидите лучшую версию Серхио Петтиса», — заявил чемпион.
Когда состоится турнир Bellator 301
Турнир Bellator 301 пройдёт на арене «Винтраст» в Чикаго (США) в ночь с 17 на 18 ноября. Предварительный кард начинается в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнётся в 05:00 мск.
🏆В карде турнира два ярких титульных боя
Ярослав Амосов сойдётся с очередным претендентом Джейсоном Джексоном, Серхио Петтис встретится с Патриком Миксом.
Полный кард турнира Bellator 301
Основной кард:
Ярослав Амосов — Джейсон Джексон;
Серхио Петтис — Патрик Микс;
Рауфеон Стотс — Данни Сабателло;
Эй Джей Макки — Сидни Аутлоу;
Патрики Фрейре — Александр Шаблий.
Предварительный кард:
Тайрелл Форчун — Марсело Голм;
Дениз Кельхольтц — Сумико Инаба;
Тимур Хизриев — Джастин Гонсалес;
Арчи Колган — Питер Бюст;
Кери Мелендес — Сабри Сенгюл;
Матеус Маттос — Ричард Паленсия;
Рамазан Курамагомедов — Рэндалл Уоллес;
Ислам Мамедов — Киллис Мота;
Коди Лоу — Джефферсон Понтес;
Майк Хэмил — Тим Уайлд;
Ив Ландо — Исао Кобаяши.