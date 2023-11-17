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Bellator 301, Александр Шаблий — Патрики Фрейре, Петтис — Микс, Ярослав Амосов, где смотреть, во сколько начало, онлайн

Bellator 301: Шаблий идёт за Усманом, Петтис попытается объединить пояса. LIVE
Яхья Гасанов
Петтис — Микс, Шаблий — Фрейре
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В карде турнира четыре поединка с участием россиян.

В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сойдутся непобежденный чемпион в полусредней весовой категории Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон. В соглавном событии пройдёт бой обладателя титула в легчайшем дивизионе Серхио Петтиса с Патриком Миксом, владеющим временным поясом.

Кроме того, в карде ряд поединков с участием российских бойцов. В мейн-карде состоится бой за выход в финал Гран-при лёгкого веса между Александром Шаблием и Патрики Фрейре. В предварительном карде Тимур Хизриев сойдётся с Джастином Гонсалесом, Ислам Мамедов — с Киллисом Мотой, а Рамазан Курамагомедов — с Рэндаллом Уоллесом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир Bellator 301 Когда состоится турнир Bellator 301 Полный кард турнира Bellator 301
Live Яхья Гасанов

🫡 Амосов высказался о своём рекорде без поражений

«Я не чувствую давления непобеждённого бойца. Хочу драться со всеми. Рекорд 27-0 – это, конечно, здорово, но я просто хочу драться. Если ты боец, ты должен выигрывать каждый бой. Когда выхожу в клетку, я хочу победить», — сказал Амосов.

13:04 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир Bellator 301

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

13:04 Яхья Гасанов

🤔Петтис считает этот бой своей самой большой проверкой в карьере

«Что будет в этом бою? Подождём и узнаем. Думаю, вы видели, как Микс в своих последних поединках душит и вырубает людей, так что в эту субботу вас точно ждет шоу. Это будет самая тяжёлая для меня проверка в карьере.

Каждый раз я показываю что-то новое. С каждым боем я становлюсь все лучше и лучше. Я голоден до достижений, голоден до побед. И благодаря тому, что у меня будет настолько опасный соперник, вы увидите лучшую версию Серхио Петтиса», — заявил чемпион.

13:03 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир Bellator 301

Турнир Bellator 301 пройдёт на арене «Винтраст» в Чикаго (США) в ночь с 17 на 18 ноября. Предварительный кард начинается в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнётся в 05:00 мск.

13:03 Яхья Гасанов

🏆В карде турнира два ярких титульных боя

Ярослав Амосов сойдётся с очередным претендентом Джейсоном Джексоном, Серхио Петтис встретится с Патриком Миксом.

13:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира Bellator 301

Основной кард:

Ярослав Амосов — Джейсон Джексон;

Серхио Петтис — Патрик Микс;

Рауфеон Стотс — Данни Сабателло;

Эй Джей Макки — Сидни Аутлоу;

Патрики Фрейре — Александр Шаблий.

Предварительный кард:

Тайрелл Форчун — Марсело Голм;

Дениз Кельхольтц — Сумико Инаба;

Тимур Хизриев — Джастин Гонсалес;

Арчи Колган — Питер Бюст;

Кери Мелендес — Сабри Сенгюл;

Матеус Маттос — Ричард Паленсия;

Рамазан Курамагомедов — Рэндалл Уоллес;

Ислам Мамедов — Киллис Мота;

Коди Лоу — Джефферсон Понтес;

Майк Хэмил — Тим Уайлд;

Ив Ландо — Исао Кобаяши.

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