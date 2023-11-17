Bellator 301: Шаблий идёт за Усманом, Петтис попытается объединить пояса. LIVE

В карде турнира четыре поединка с участием россиян.

В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В главном событии вечера сойдутся непобежденный чемпион в полусредней весовой категории Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон. В соглавном событии пройдёт бой обладателя титула в легчайшем дивизионе Серхио Петтиса с Патриком Миксом, владеющим временным поясом.

Кроме того, в карде ряд поединков с участием российских бойцов. В мейн-карде состоится бой за выход в финал Гран-при лёгкого веса между Александром Шаблием и Патрики Фрейре. В предварительном карде Тимур Хизриев сойдётся с Джастином Гонсалесом, Ислам Мамедов — с Киллисом Мотой, а Рамазан Курамагомедов — с Рэндаллом Уоллесом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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