Махачев, Джонс или Волкановски? Рейтинг лучших бойцов UFC по версии «Чемпионата»

Рейтинг pound-for-pound в UFC давно стал чем-то сакральным, заветной целью для лучших бойцов мира. Хабиб Нурмагомедов, завершая карьеру, публично обратился к UFC, попросив поставить его на первое место рейтинга P4P. Не так давно Ислам Махачев был недоволен тем, что его не поставили на позицию лидера, несмотря на то что он победил Чарльза Оливейру и дважды Алекса Волкановски — бойцов, которые на момент боя с россиянином находились в топ-3 P4P.

Однако мало кто знает, что рейтинги UFC составляет не руководство промоушена, а журналисты и профильные медиа. Мы решили создать рейтинг, в котором решают не только журналисты, но и важнейшие люди для единоборств – зрители, читатели, болельщики.

Рейтинг лучших бойцов UFC по версии «Чемпионата» будет регулярным. При выборе мы не только опирались на актуальный рейтинг P4P, но и добавили в список ещё пятерых бойцов, ориентируясь на их достижения в рамках промоушена. Голосование продлится неделю и будет закрыто.

Позиции в рейтинге зависят исключительно от голосов читателей «Чемпионата» и формируются в онлайн-режиме:

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Расскажите в комментариях, кто для вас лучший и почему? И согласны ли вы с текущими позициями в рейтинге!