Махачев, Джонс или Волкановски? Рейтинг лучших бойцов UFC по версии «Чемпионата»

Рейтинг pound-for-pound в UFC давно стал чем-то сакральным, заветной целью для лучших бойцов мира. Хабиб Нурмагомедов, завершая карьеру, публично обратился к UFC, попросив поставить его на первое место рейтинга P4P. Не так давно Ислам Махачев был недоволен тем, что его не поставили на позицию лидера, несмотря на то что он победил Чарльза Оливейру и дважды Алекса Волкановски — бойцов, которые на момент боя с россиянином находились в топ-3 P4P.
Однако мало кто знает, что рейтинги UFC составляет не руководство промоушена, а журналисты и профильные медиа. Мы решили создать рейтинг, в котором решают не только журналисты, но и важнейшие люди для единоборств – зрители, читатели, болельщики.
Позиции в рейтинге зависят исключительно от голосов читателей «Чемпионата» и формируются в онлайн-режиме:
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- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Расскажите в комментариях, кто для вас лучший и почему? И согласны ли вы с текущими позициями в рейтинге!
Ислам Махачев
Рекорд в UFC: 14-1
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории и первый номер рейтинга pound-for-pound. После успешной и эффектной защиты титула в реванше с Алексом Волкановски Махачев всё же поднялся на первую строку P4P, став лишь вторым российском бойцом в истории, кому это удавалось. Ислам на сегодняшний день, безусловно, лучший боец промоушена в своём весе, и он уже метит в полусредний дивизион за вторым поясом. Ну а кроме того, сейчас россиянин обладает самой продолжительной победной серией в UFC — он победил уже 13 раз подряд и, похоже, не планирует останавливаться.
Джон Джонс
Рекорд в UFC: 21-0-1, 1 no contest
Джонс из тех людей, кто безоговорочно входит в любые топы лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Это всё абсолютно заслуженно, Джон обладатель массы рекордов, которые ещё долго не будут побиты. В своё время Костяной перебил два поколения бойцов в полутяжёлом дивизионе, а в начале 2023 года Джонс вернулся после трёхлетнего простоя и поднялся на категорию выше. Это вообще не помешало американцу за несколько минут скрутить Сириля Гана и стать новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Сейчас Джон восстанавливается после неприятной травмы и вернётся в октагон лишь в конце следующего года. Однако вряд ли у кого-то есть сомнения по поводу того, должен ли Джонс находиться в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.
Хамзат Чимаев
Рекорд в UFC: 7-0
Глава UFC Дана Уайт практически каждый раз в ответ на вопросы о нынешних звёздах UFC называет Хамзата Чимаева. Шведско-чеченский боец, который, впрочем, теперь представляет ОАЭ, очень ярко в своё время ворвался в промоушен и по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом, хоть и по таинственным причинам простаивал больше года. Чимаев уже является претендентом на титул чемпиона в среднем весе, о чём говорили неоднократно, и есть вероятность, что в первой половине следующего года пояс окажется на его талии. Да, к последнему поединку Хамзата есть вопросы, но он всё равно остаётся одним из самых перспективных бойцов UFC с огромным потенциалом.
Том Аспиналл
Рекорд в UFC: 7-1
Аспиналл — новоиспечённый временный чемпион UFC в тяжёлом весе. Относительно недавно британец вернулся после тяжёлой травмы колена, пропустив год, а затем последовательно разобрался с Марчином Тыбурой и Сергеем Павловичем. Том удерживает рекорд промоушена по наименьшему количеству времени в октагоне, боец просто финиширует соперников направо и налево, закрепляясь в статусе одного из лучших тяжеловесов современности. Для окончательного закрепления в этом статусе ему не хватает громкого имени в резюме, и Аспиналл грезит поединком с Джоном Джонсом, но пока ему предстоит набраться терпения.
Макс Холлоуэй
Рекорд в UFC: 21-7
Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулёгком весе и одна из главных звёзд в этом дивизионе за всю историю промоушена. Максу во многом не повезло с тем, что сейчас в его весе есть человек, которому он проиграл уже трижды. Сложилась такая ситуация, что Холлоуэй сильнее всех остальных бойцов дивизиона, но в очередном поединке с чемпионом нет большого смысла. Впрочем, Макс не отчаивается, без проблем бьётся и с восходящими звёздами, и с другими звёздными ветеранами, а попутно бросает вызовы бойцам из лёгкого веса. Весьма вероятно, что мы всё же увидим ещё один титульный забег Холлоуэя.
Чарльз Оливейра
Рекорд в UFC: 22-9, 1 no contest
Короткая эпоха правления Чарльза Оливейры в лёгком весе завершилась с приходом Ислама Махачева. Вернее, россиянин и так был в ростере и даже в рейтинге, но при этом его ещё не подпускали к титульным боям. В это время Оливейра последовательно убрал Чендлера, Порье и Гэтжи, но без шансов проиграл Махачеву. Ситуация в чём-то схожа с полулёгким дивизионом. Есть чемпион, есть боец который побеждает всех, кроме чемпиона, и есть все остальные. Однако у Оливейры скоро наверняка будет реванш с Махачевым и шанс вернуть утраченные позиции.
Шон О’Мэлли
Рекорд в UFC: 9-1, 1 no contest
О’Мэлли, в отличие от Двалишвили, получил титульный шанс после победы над Петром Яном. В августе Шон нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе, чем очень обрадовал Дану Уайта. В руководстве промоушена любят О’Мэлли, он быстро прокачивается с точки зрения медийности и ярко выступает. Шон довольно субтильный парень, но в руках у него динамит, что приходится прочувствовать всем соперникам. Американцу совсем скоро предстоит защищать пояс в бою с Марлоном Верой, и это неплохая возможность для О’Мэлли сохранить пояс у себя.
Сергей Павлович
Рекорд в UFC: 6-2
Павлович — обладатель уникальной серии в UFC. Ещё ни одному бойцу в истории промоушена не удавалось выдать шесть нокаутов подряд в первом раунде. Кроме того, Сергей был близок к повторению рекорда Чака Лиделла по количеству побед нокаутами подряд, но оступился в бою с Томом Аспиналлом. Несмотря на недавнее поражение от британца, россиянин остаётся одним из самых опасных бойцов тяжёлого веса и вполне имеет шансы одной-двумя победами вернуться в титульную гонку. К тому же Павлович остаётся в топ-3 рейтинга тяжёлого веса UFC.
Джастин Гэтжи
Рекорд в UFC: 8-4
Время летит настолько быстро, что Джастину Гэтжи уже 35 лет, и он сам признаётся, что сейчас выдаёт, возможно, последний заход за титулом чемпиона. Однажды Хайлайта в статусе временного чемпиона лёгкого веса остановил Хабиб Нурмагомедов, позже Джастин не справился с Чарльзом Оливейрой, получив второй титульный шанс. Не так давно Гэтжи взял пояс BMF, нокаутировав Дастина Порье, и теперь американец бросает вызов Исламу Махачеву. Есть мнение, что Джастин станет неудобным соперником для россиянина.
Леон Эдвардс
Рекорд в UFC: 13-2, 1 no contest
Эдвардс очень долго шёл к своей возможности побороться за титул чемпиона UFC. В августе прошлого года он такую возможность получил и устроил грандиозный апсет, сбив корону с Камару Усмана, который годами никого не подпускал к поясу. Позже Леон сумел подтвердить свой новый статус, разобрав Усмана и в реванше, но на этот раз победив судейским решением. А в декабре британец будет проводить вторую защиту титула, и в соперниках у него Колби Ковингтон, который не появлялся в октагоне уже больше полутора лет.
Александр Волкановски
Рекорд в UFC: 13-2
Волкановски на фоне тяжёлого поражения нокаутом от Ислама Махачева немного утратил свой блеск, но австралиец бился в лёгком весе. В полулёгком дивизионе он по-прежнему правящий и доминирующий чемпион, который тут не проигрывал вообще никому и никогда в профессиональной карьере, а у экс-обладателя пояса Холлоуэя выиграл трижды. Волкановски мчится за статусом лучшего полулегковеса в истории UFC и уже подобрался к нему совсем близко. Алекс заслуженно входит в топ-3 рейтинга P4P, а в феврале выйдет защищать свой титул в поединке с Илиёй Топурией.
Иржи Прохазка
Рекорд в UFC: 3-1
Иржи — самый необычный и самобытный боец в ростере UFC. Самурайские тренировки, познание собственной души и тела, изучение различных необычных методик — всё это про Прохазку. В статусе чемпиона Rizin он пришёл в UFC не так давно, но очень быстро добрался до титула в полутяжёлом весе, попутно красиво разобравшись с Оздемиром, Рейесом и Тейшейрой. Потом Прохазка пропустил больше года, вернулся титульным поединком с Перейрой и потерпел первое поражение под эгидой промоушена. Тем не менее чешский боец всё ещё в гонке за титул и полон решимости поскорее вернуться в октагон.
Исраэль Адесанья
Рекорд в UFC: 13-3
Один из самых доминирующих чемпионов в новейшей истории UFC. Последние годы у Исраэля однозначно не задались, но это всё ещё одна из главных звёзд промоушена. После завоевания титула в среднем весе Адесанья успешно защитил его пять раз и до ноября прошлого года в родном дивизионе вообще не проигрывал никому в профессиональной карьере. Кроме того, Иззи долгое время оставался одним из самых активных чемпионов UFC, стабильно выходя на бои каждые четыре-пять месяцев. Даже утратив титул после поражения от Алекса Перейры, он нашёл в себе силы вернуться и снести обидчика, став двукратным чемпионом промоушена. Да и сейчас, проиграв Стрикленду, Адесанья остаётся в топе бойцов всей организации.
Алекс Перейра
Рекорд в UFC: 6-1
Бразилец стал абсолютным рекордсменом UFC, покорив такую высоту, которая с трудом укладывается в голове. Всего за семь поединков под эгидой промоушена Перейра стал чемпионом в двух весовых категориях. Придя в лигу в качестве элитного кикбоксёра и «того, кто когда-то бил Адесанью», Алекс быстро пробрался к титульнику и нокаутировал старого знакомого. А после утраты титула ушёл в полутяжёлый вес и успел завоевать пояс и там. Впечатляющая активность и впечатляющие достижения. Перейра сейчас входит в число элитных бойцов, которые брали титулы в двух дивизионах.
Камару Усман
Рекорд в UFC: 15-3
Единственный боец действующего рейтинга P4P, который сейчас идёт на серии из трёх поражений. Усман дважды проиграл Эдвардсу, причём один раз жёстко отлетел в нокаут, а потом выдал близкий бой с Чимаевым, выйдя на коротком уведомлении. Тем самым Камару показал, что списывать со счетов его не стоит и он вполне способен попортить нервы всему дивизиону, а может, даже снова зацепиться за титул. Неслучайно Нигерийский кошмар бил рекорды легендарного Жоржа Сен-Пьера.
Александр Пантожа
Рекорд в UFC: 10-3
Пантожа — яркий пример скромного трудяги, который тихо двигался к намеченной цели. Бразилец в UFC с 2017 года, но никогда не был на главных ролях даже в наилегчайшем весе. Однако в июле 2023 года всё поменялось. Пантожа после поражения от Аскара Аскарова выдал три победы подряд и вышел на титульный бой с Брэндоном Морено. Бойцы устроили яркую рубку, по итогам которой Пантожа стал новым чемпионом UFC и, соответственно, участником рейтинга pound-for-pound. А скоро Алексу предстоит первая защита пояса.
Шон Стрикленд
Рекорд в UFC: 15-5
Стрикленд, пожалуй, один из самых неожиданных обладателей титула за последние годы. Апсет, который он совершил в бою с Адесаньей, надолго останется в истории. В первую очередь потому, что Шон не просто выиграл за счёт случайного попадания, а натурально перемолол экс-чемпиона, забрав у него четыре раунда. До титульника Стрикленд не считался бойцом чемпионского калибра, а скорее был крепким середняком из топ-10, который готов биться и с нерейтинговыми соперниками, и на коротких уведомлениях. Теперь всё изменилось, Шон — чемпион UFC, с ним стоит считаться, и уже скоро ему предстоит дебютная защита титула.
Сириль Ган
Рекорд в UFC: 9-2
У Сириля Гана за его недолгую карьеру в профессиональных ММА уже было три титульных поединка в UFC. Бой за временный пояс француз выиграл, а вот после проигрывал Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу. Ган уже закрыл последнее поражение доминирующей победой над Сергеем Спиваком и наряду с Томом Аспиналлом и Сергеем Павловичем считается одним из главных претендентов на титул чемпиона. Весьма вероятно, что именно Сириль, занимающий второе место в рейтинге тяжёлого веса, станет следующим соперником Аспиналла.
Мераб Двалишвили
Рекорд в UFC: 9-2
Прямо сейчас Двалишвили — самый справедливый претендент на пояс чемпиона в легчайшей весовой категории. В марте этого года Мераб разбил Петра Яна и довёл победную серию до девяти поединков, но титульный бой не получил. Во многом потому, что разозлил Дану Уайта отказом биться со своим другом Стерлингом, который на тот момент был чемпионом. Теперь грузинскому бойцу придётся проводить ещё один претендентский поединок, но сейчас такой же крутой победной серии в дивизионе нет даже у чемпиона, а это уже немало значит.
Алджамейн Стерлинг
Рекорд в UFC: 15-4
Стерлинга, как правило, недолюбливают в мире болельщиков смешанных единоборств. Есть вопросы к тому, каким образом он взял в своё время пояс, но нельзя отрицать, что Алджо — один из сильнейших бойцов своей весовой категории. После получения титула Стерлинг успешно провёл три защиты, побив рекорд дивизиона. То есть статистически он вообще лучший боец в своём весе. В августе Алджамейн утратил статус чемпиона, проиграв нокаутом Шону О’Мэлли, но остаётся первым номером рейтинга в легчайшем весе и потихоньку заглядывается на переход в полулёгкий дивизион.