Дядя Лёша триумфально вернулся! Выдержал натиск бразильца и эффектно ответил

15 декабря в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCС 17. В рамках ивента был запланирован ряд интересных поединков, и одним из них обещало стать противостояние российского бойца, ветерана ММА Алексея Олейника с Фернандо Родригесом.

В прошлом году Олейник покинул UFC, не став подписывать с главным промоушеном мира новый контракт, и решил вернуться в Россию. Возвращение вышло не самым удачным, на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Алексей был нокаутирован британцем Оли Томпсоном. Однако бой проходил не по правилам ММА, так что в официальную статистику не пошёл. А позже Удав попробовал свои силы в профессиональном боксе, где победил Тагира Дзоблаева. После этого боец решил вернуться к выступлениям в смешанных единоборствах и на этом турнире должен был провести реванш с Томпсоном. Однако Оли не явился за визой и выбыл из карда. Пришлось оперативно искать замену, чтобы сохранить бой ветерана на турнире.

Новым соперником Алексея стал бразилец Фернандо Родригес, который хорошо знаком российским болельщикам. Правда, в последних пяти поединках он потерпел четыре поражения — все от россиян. Родригес проиграл нокаутами Кириллу Корнилову, Сергею Харитонову и Хадису Ибрагимову, а с Сергеем Билостенным прошёл всю дистанцию и уступил ему раздельным решением. С Олейником была новая возможность закрыть неудачную серию.

Россиянин сразу начал наступать и поджимать соперника, а Родригес отстреливался лоу-киками и мидл-киками. В стойке бразилец был быстрее и несколько раз хорошо и увесисто попал. В разменах у Олейника не совсем получалось, поэтому при первой возможности он зашёл в борьбу. Впрочем, и перевести соперника не удалось, более того, Родригес оказался сверху и набрасывал мощные удары. Алексей вышел и из этой сложной ситуации, даже попытался выйти на кимуру, но в итоге захват просто разомкнулся. Однако раунд ушёл бразильцу.

Во второй пятиминутке размены не в пользу Олейника продолжились, россиянин искал возможность сократить дистанцию и просто наступал вперёд. Надо сказать, что выдержка Алексея впечатляла. Родригес попадал очень тяжело, но россиянин всё «съел», а потом забрал спину и повис на сопернике. Это было началом конца для бразильца. Олейник максимально быстро разобрался и перешёл в фулл-маунт, набросив ручной треугольник.

Блестящая победа нашего ветерана. Олейник не потерял свой уникальный стиль, с ним по-прежнему невозможно тягаться в партере. Великолепное возвращение Алексея на победную серию!