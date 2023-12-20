«Биволу приснилось, что у него лучший соперник?» Бетербиев жёстко прошёлся по конкуренту

Осталось всего несколько дней до поединка Дмитрия Бивола и Линдона Артура на грандиозном турнире в Саудовской Аравии. Все мы надеемся на победу россиянина, но ждём для него совсем другого соперника. Напомним, все главные пояса в полутяжёлом весе сейчас удерживают россияне — Бивол и Артур Бетербиев. Именно схватку между двумя соотечественниками хотел бы увидеть весь боксёрский мир.

Впрочем, Бетербиеву тоже нужно сначала пройти другого соперника: в январе ему предстоит поединок против Каллума Смита. Мы связались с Артуром, чтобы узнать про ход подготовки, и спросили чемпиона мира про Бивола.

— Артур, как проходят тренировки перед встречей со Смитом?

— Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану.

— Что думаете про бой Бивола и Артура?

— Я не сильно интересуюсь всеми этими вещами. Где-то прошла информация, что Дмитрий Бивол сказал, будто Линдон Артур на сегодняшний день — это лучший соперник для него. Я не знаю, может, ему во сне приснилось, что это лучший его соперник?! Дмитрий Бивол выбирает соперников, у него практически все бои — это добровольная защита.

— Имеете в виду, что вы, в отличие от Бивола, регулярно проводите обязательные защиты?

— Я даже не знаю, был ли у Бивола вообще поединок по обязательной защите пояса?! Наверное, в WBA возможны такие варианты. Но когда я выиграл чемпионский пояс WBO, то у меня, например, сразу была обязательная защита против Энтони Ярда. То есть у меня нет таких «прогулочных» боёв, как у Бивола. При обязательной защите боксёры находятся максимально в одинаковых условиях, а при добровольной защите преимущество всегда на стороне чемпиона, ведь учитываются все капризы чемпиона, а не претендента.

— Как оцените Артура, с которым будет биться Бивол?

— Я знаю его, он был у меня на сборах. Это хороший боксёр, но нельзя сказать, что на сегодняшний день Артур лучший соперник в нашем весе.

— Ваш потенциальный поединок с Биволом откладывается из-за боя россиянина и Артура?

— Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого. У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня.