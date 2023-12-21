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Бивол — Артур, Джошуа — Валлин, Уайлдер — Паркер, когда бои, где смотреть, полный кард турнира, онлайн-трансляция, лайв

Бивол жёстко пройдётся по Артуру, Уайлдер и Джошуа поругаются друг с другом? LIVE
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол
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Пресс-конференция даст боксёрам возможность лишний раз разогреться перед поединками.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится яркий боксёрский вечер от Matchroom Boxing. В третьем по значимости бою сойдутся Дмитрий Бивол (21-0-0) и Линдон Артур (23-1-0). Непобеждённый россиянин возвращается в ринг впервые с 5 ноября 2022 года, когда он разбил Хильберто Рамиреса.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Дмитрий Бивол - Линдон Артур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Линдон Артур

В соглавном событии вечера будут биться Деонтей Уайлдер (43-2-1) и Джозеф Паркер (33-3-0).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер
23 декабря 2023, суббота. 21:00 МСК
Деонтей Уайлдер
Не началось
Джозеф Паркер

А в главном поединке сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Энтони Джошуа - Отто Валлин
23 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Валлин Отто

Также в рамках этого турнира выступит ещё один россиянин. Арсланбеку Махмудову (18-0-0) будет противостоять непобеждённый Агит Кабайел (23-0-0).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Арсланбек Махмудов - Агит Кабайел
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Арсланбек Махмудов
Не началось
Агит Кабайел

21 декабря пройдёт пресс-конференция перед турниром. Соперники получат последнюю возможность обратиться друг к другу и выступить перед фанатами.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

Подробнее о бое Бивола с Артуром:
Артур, да не тот. Биволу нашли соперника — худшего из возможных
Артур, да не тот. Биволу нашли соперника — худшего из возможных

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Live Сергей Сорокин

❗️ Дмитрий Бивол объяснил, почему уважает блогера Джейка Пола

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему уважительно относится к американскому блогеру Джейку Полу, который весьма успешно начал заниматься боксом.

«Честно говоря, мне нравится, что парень, который не является профессиональным боксёром, так сильно любит этот вид спорта. Мы видим, насколько усердно он тренируется. Я уважаю его за это.

Он не просто говорит, что может пойти и побить любого, он выходит и сражается. Он знает свои возможности. У него были действительно хорошие соперники, но он показывал яркое шоу, нокаутируя их. Пусть он продолжает заниматься боксом», — приводит слова Бивола TMZ.

10:11 Сергей Сорокин

⚖️ «Шансы — 60 на 40». Гаджимагомедов дал прогноз на возможный бой Бетербиева и Бивола

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Муслим Гаджимагомедов поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Гаджимагомедова, небольшое преимущество в бою будет за Бетербиевым. При этом Муслим отметил работу Бивола на ногах.

«Я бы тут отдал победу Артуру – 60 на 40. Он очень крепкий, хорошо режет углы. У Димы хорошая работа на ногах. Но если Артур несколько раз попадёт, будет не совсем хорошо. Думаю, что Бетербиев чуть получше», — сказал Гаджимагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:11 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед турниром с боем Бивол – Артур

«Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

10:10 Сергей Сорокин

❌ Уайлдер назвал единственную причину, из-за которой его бой с Джошуа может не состояться

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что в 2024 году получит возможность провести поединок с британцем Энтони Джошуа.

«Я готов, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы. Мне нравится то, что я сейчас слышу. У них есть время, у них есть даты, у них есть место проведения, и они определили, сколько будут платить. Это здорово. В настоящий момент я не вижу ничего, что могло бы помешать тому, чтобы бой между мной и Эй Джеем состоялся.

Единственное, что потенциально может сорвать его, — это проигрыш одного из нас 23 декабря. Это единственное, что может помешать организации боя», — приводит слова Уайлдера DAZN со ссылкой на Instant Casino.

10:10 Сергей Сорокин

Когда состоится пресс-конференция перед турниром с боем Бивол – Артур


Пресс-конференция перед турниром с боем Дмитрий Бивол – Линдон Артур состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

10:07 Сергей Сорокин

🔥 Бивол: Артур — лучший оппонент в полутяжёлом весе на сегодняшний день

Боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг), высказался о своём будущем сопернике, 32-летнем британце Линдоне Артуре, бой с которым назначен на 23 декабря 2023 года.

«Я хотел бы поблагодарить команду Линдона Артура и его самого за то, что приняли бой. На сегодняшний день, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжёлом весе», — заявил Бивол на пресс-конференции.

10:07 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Бивол – Артур

Правами на трансляцию обладает телекомпания ESPN. В России транслировать турнир будет OKKO. «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

10:07 Сергей Сорокин

💪 Бивол назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Смитом

Известный российский боксёр Дмитрий Бивол поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям версиям IBF, WBC и WBO в полутяжёлой весовой категории Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом. Бивол считает своего соотечественника фаворитом в предстоящем бою.

«Я не знаю, как завершится этот бой. Но лично я вижу Бетербиева фаворитом поединка», — сказал Бивол в интервью Boxing News.

10:06 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с боем Бивол – Артур

Боксёрский турнир с боем Дмитрий Бивол – Линдон Артур состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

10:06 Сергей Сорокин

🎯 Дэвид Бенавидес предсказал победителя в возможном бою Бивола и Бетербиева

Временный чемпион WBC во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался на тему потенциального поединка между непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Бенавидеса, преимущество будет на стороне Бивола. Ранее Дэвид спарринговал с Дмитрием.

«Если честно, мне кажется, что сейчас время Бивола. Думаю, он в лучшей позиции, нежели Бетербиев, потому что Артур, если говорить откровенно, возрастной боксёр. Ему уже около 40 лет. Полагаю, что атлетизм, боксёрские навыки и мощь будут ключевыми факторами для Дмитрия. За счёт них он победит», – сказал Бенавидес на канале Boxing News в YouTube.

10:06 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Энтони Джошуа (26-3-0, Англия) – Отто Валлин (26-1-0, Швеция);
  • Деонтей Уайлдер (43-2-1, США) – Джозеф Паркер (33-3-0, Новая Зеландия);
  • Дмитрий Бивол (21-0-0, Россия) – Линдон Артур (23-1-0, Англия);
  • Даниэль Дюбуа (19-2-0, Англия) – Джарелл Миллер (26-0-1, США);
  • Филипп Хргович (16-0-0, Хорватия) – Марк де Мори (41-2-2, Хорватия);
  • Арсланбек Махмудов (18-0-0, Россия) – Агит Кабаел (23-0-0, Германия);
  • Фрэнк Санчес (23-0-0, Куба) – Джуниор Фа (20-2-0, Новая Зеландия).
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