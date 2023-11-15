Артур, да не тот. Биволу нашли соперника — худшего из возможных

Профессиональный бокс ждёт очередная волна анонсов топовых событий, информация о которых появляется практически ежедневно. Фанаты Дмитрия Бивола тоже дождались новости о будущем любимца. Многие буквально мечтали о том, чтобы он столкнулся в ринге с Артуром Бетербиевым. Но у того уже был запланирован поединок, а теперь соперника получил и Бивол. Правда, скорее всего, появившийся анонс разочаровал абсолютно всех.

Соперником Бивола станет 32-летний британец Линдон Артур. Он имеет профессиональный рекорд 23-1, а единственное поражение потерпел в бою с Энтони Ярдом. После этого Артур выдал серию из четырех побед. Но стоит отметить, что уровень оппозиции был довольно посредственным. При этом Линдон считается неплохим нокаутером. Он завершил досрочно 16 поединков, в которых доминировал над соперниками.

Последний поединок парень со звучным прозвищем Король Артур провёл 1 сентября. В качестве его соперника выступил аргентинец Брайан Нахуэль Суарес. В 10-м раунде британец отправил оппонента в нокаут. Суарес не дотерпел до гонга буквально пять секунд. Линдон завоевал титул IBO в полутяжёлом весе. А в рейтинге ESPN в своём дивизионе Артур находится на девятом месте.

С одной стороны, можно согласиться, что россиянину совершенно точно необходимо было провести бой в ближайшее время. Последний раз Бивол выходил в ринг 5 ноября 2022 года, когда уверенно расправился с Хильберто Рамиресом. Но простой затянулся, поэтому выходить сразу против Бетербиева было бы довольно опасно. Однако при этом Линдон вообще не выглядит реальной оппозицией для Дмитрия. Конечно, Артур имеет неплохой рекорд и опыт. Но Бивол размалывал намного более статусных и именитых соперников. И после победы над Саулем Альваресом довольно странно возвращаться на несколько ступенек ниже.

Ещё один интересный момент – это возможный кард турнира. Судя по всему, бой Дмитрия станет лишь третьим (!) по значимости. Для боксёра такого высокого уровня ситуация, если говорить откровенно, выглядит максимально странно. Выше должны расположиться поединки Энтони Джошуа — Отто Валлин и Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер. Конечно, в плане конкурентности они вызывают намного больше интереса. Но для самого Бивола это может стать довольно серьёзным ударом по самолюбию. Удивительно видеть его не в главном событии вечера.

Пока всё выглядит так, будто россиянин проводит бой ради боя. Особенной интриги он в себе не таит, поскольку Бивол просто обязан разбираться с соперником без каких-либо проблем. А вот затем будет интересно посмотреть за тем, как сработает команда Дмитрия. Возможно, это хитрый ход, чтобы получить необходимую практику в ринге и подготовиться к супербою с Бетербиевым.