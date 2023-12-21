Турнир по взглядам за спину. Уайлдер и Джошуа вообще готовятся к соперникам?

Деонтей и Энтони ещё не подрались в декабре, но уже нацелены друг на друга.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский турнир, в рамках которого состоится сразу несколько топовых поединков. Вот только многие фанаты этого вида спорта опасаются за фаворитов. Чаще всего спортсмены стараются не «смотреть друг другу за спину». Они сначала проводят бой, а уже затем начинают выстраивать дальнейшие планы. Но предстоящий ивент с этой точки зрения выглядит уникально. А всё потому, что сразу несколько боксёров смотрят именно в 2024-й, будто позабыв про ближайших соперников.

Отчасти это касается россиянина Дмитрия Бивола. Он, конечно, никаких контрактов не подписывал, да и не так часто высказывается о противостоянии с Артуром Бетербиевым. Но все прекрасно понимают, что поединок с Линдоном Артуром рассматривается именно как разминка.

Практически все в один голос говорят о том, что единственная причина предстоящего боя Дмитрия – желание избежать настолько долгого простоя. Да и Бетербиев начинает идти в открытую атаку. Он подшучивает над выбором соотечественника, а также намекает, что давно готов выйти с Биволом в ринг. Поэтому есть опасения, что и сам Дмитрий больше думает не о предстоящей защите титула, а о 2024 годе и возможности проведения поединка с Артуром.

Но намного любопытнее история, которую проворачивают Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Оба получили довольно статусных соперников, с которыми совершенно точно не будет просто.

Но, по информации ESPN US, боксёры уже заключили договор о назначении боя на 9 марта 2024 года. И даже выбрали ожидаемое место проведения – Саудовская Аравия. Конечно, соперники очень давно ждут возможности наконец-то пересечься в ринге. Но делать такие вещи буквально за несколько недель до турнира, на котором оба будут выступать – странное решение.

Это совершенно точно станет прекрасным раздражителем для Отто Валлина и Джозефа Паркера. Каждый из них понимает, что победа – потенциальный выход на ещё один поединок с приставкой «супер». Поэтому и дополнительной мотивации искать не придётся.

А Уайлдер и Джошуа, видимо, совсем не хотят учиться на чужих ошибках. Совсем недавно по тому же пути прошёл Тайсон Фьюри. И завершилась эта история не лучшим образом для Цыганского короля. Он ещё не подрался с Фрэнсисом Нганну, а уже вовсю рассказывал, что будет драться в декабре с Александром Усиком. В итоге Хищник отправил Фьюри в нокдаун и нанёс такой урон, что Тайсону пришлось взять время для восстановления. А поединок с Усиком продолжает откладываться.

При этом Уайлдер всё-таки решил немного подстраховаться. И он напомнил о том, что предстоящий поединок всё-таки может сорваться. Правда, судя по словам, особенно он в это не верит.

Деонтей Уайлдер американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории «Я готов, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы. Мне нравится то, что я сейчас слышу. У них есть время, у них есть даты, у них есть место проведения, и они определили, сколько будут платить. Это здорово. В настоящий момент я не вижу ничего, что могло бы помешать тому, чтобы бой между мной и Эй Джеем состоялся. Единственное, что потенциально может сорвать его, — это проигрыш одного из нас 23 декабря. Это единственное, что может помешать организации боя».

Конечно, поединок Уайлдера и Джошуа – это большой праздник для профессионального бокса. Но складывается ощущение, что парням не стоило торопиться с переговорами. Во-первых, они замотивировали соперников, которые теперь совершенно точно будут мстить за такое отношение. Во-вторых, боксёры лишили себя права на ошибку.