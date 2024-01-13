Хабиб возвращается? Разбираем невероятный инсайд про бой Нурмагомедова на UFC 300

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру больше трёх лет назад. Непобеждённый Орёл ушёл красиво: легко скрутил Джастина Гэтжи в чемпионском бою и сенсационно попрощался со спортом, рассказав об обещании, которое дал маме. Поначалу большинство болельщиков и экспертов верили в скорое возвращение Нурмагомедова. Мало того, в это верил и сам президент UFC Дана Уайт, который неоднократно заманивал россиянина огромными финансовыми предложениями. Всё было напрасно — Хабиб не вернулся в октагон, а потом постепенно отдалился от тренерской работы.

Дело Нурмагомедова в UFC успешно продолжает его друг Ислам Махачев, доминирующий в лёгком дивизионе. Про Орла же начали понемногу забывать, но сегодня громыхнул невероятный инсайд — Хабиб может вернуться в бои на UFC 300! Об этом рассказал Чейл Соннен — знаменитый в прошлом боец, а ныне эксперт.

Чейл Соннен знаменитый в прошлом боец, а ныне эксперт «Тренер Хавьер Мендес выступил в интервью и сказал, что Хабиб снова тренируется с ним. Он сказал: «Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою». И это всё, что я знаю. Есть какая-то причина, по которой бой Леона против Белала не состоялся. Этого ожидали, и это было запланировано. Кое-что другое стало доступно. Но на это есть причина. Хабиб тренируется не просто так. Хабиб больше никогда не будет драться в лёгком весе».

Мысль Соннена, кстати, с первого взгляда выглядит весьма интересно. Хабиб действительно давно не тренировался с Мендесом, да и Дана пообещал собрать на UFC 300 такой кард участников, что мы должны как минимум потерять дар речи. Возвращение Хабиба точно поразит всех. Плюс Махачева, которого вроде бы планомерно подводили к поединку с Леоном Эдвардсом за второй пояс, внезапно резко отодвинули — в 2024 году Ислам будет драться только в лёгком дивизионе, хотя изначально декларировал совсем другие задачи. Увы, на этом аргументы «за» заканчиваются.

А вот аргументы «против» выглядят куда весомее. К Хабибу можно относиться по-разному, но Орёл — хозяин своего слова. Если он сказал, что не вернётся в октагон, значит, так тому и быть. Вдобавок Нурмагомедов не выступает больше трёх лет и вряд ли бы решился выйти сразу на такого рискованного соперника, как Эдвардс. Хабиб вообще ведёт себя в соцсетях достаточно скромно: по большей части молчит и никого не провоцирует, в отличие от того же Конора Макгрегора. Дата тоже не подходит — UFC 300 состоится в апреле, сразу после окончания Рамадана. Нурмагомедов попросту не будет готов физически.

Конечно, нам всем очень хочется увидеть возвращение Хабиба. Это была бы невероятно интригующая спортивная история. Чего стоит только возможность превратить великий рекорд в 30-0! Но верится в такое, мягко говоря, с трудом. Нурмагомедов отлично чувствует себя на пенсии и уделяет много времени семье. А что может быть важнее?