«Отныне в моём дивизионе никого нет». Непобеждённого дагестанца заманили в PFL

PFL продолжает активно комплектовать свой ростер, после слияния с Bellator он и без того выглядит внушительно. Но останавливаться на этом представители лиги не собираются. Любопытно, что особенное внимание они уделяют спортсменам из России. И теперь в PFL будет выступать непобежденный Мурад Рамазанов, которому пророчили огромное будущее. В 28 лет россиянин перебирается в одну из лучших лиг мира, чтобы пошуметь и стать одной из её главных звёзд.

PFL объявила о подписании контракта с Мурадом на прошлой неделе. Россиянин, который выступает в средней весовой категории, подписал эксклюзивный контракт на несколько боёв. Остальные условия сделки, к сожалению, не разглашаются. Но любопытно, что соглашение действительно ограничено по сроку и количеству выступлений. Поскольку сам россиянин, видимо, заходит туда всерьёз и надолго.

Мурад Рамазанов непобеждённый российский боец средней весовой категории «Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в PFL. Отныне в моём дивизионе никого нет».

28-летний уроженец Дагестана Рамазанов с момента начала своей карьеры в ММА в 2014 году не проиграл ни единого боя. Свой путь россиянин начинал на родине, где в различных лигах перепробовал сразу несколько весовых категорий. Затем случилось подписание в ONE Championship, которое стало для Рамазанова большим прорывом. Там он провёл четыре поединка, три из которых завершил уверенными победами. И лишь в последнем бою случилось не самое приятное. Мурад выступил на турнире ONE on Prime Video 5 в декабре 2022 года, где его оппонентом стал хорват Роберто Солдич. Этот поединок был признан несостоявшимся из-за случайного удара коленом в пах со стороны российского бойца.

Стоит отметить универсальность Рамазанова. Он уверенно работает в стойке, может контролировать соперника в партере, несколько раз за карьеру побеждал сабмишенами. Подобрать ключики к такому бойцу очень тяжело. Мурад отлично подготовлен физически. Победы, которые добываются судейским решением, говорят и о том, что бойца хватает на всю дистанцию поединка. Поэтому Рамазанов вполне может пошуметь в PFL. Совсем недавно чемпионский пояс примерил Магомед Магомедкеримов. Теперь же по его стопам попытается пойти и Мурад.

Рамазанов – очень перспективный боец, который вполне может стать настоящей звездой. Но для этого ему предстоит очень интересный путь в объединённой лиге. Теперь средний дивизион (после объединения с PFL) может заиграть новыми красками, поскольку до этого там наблюдался серьёзный застой. А россиянин обещает стать тем самым звеном, которого и недоставало на протяжении всего этого времени.

