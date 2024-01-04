На Немкова началась «охота». Но Вадиму нужен только супербой с Нганну

После слияния PFL и Bellator большой интерес стало вызывать будущее дивизиона тяжеловесов. Особенно из-за того, что туда решил перебраться россиянин Вадим Немков. Он завершил выступления в Bellator в статусе действующего чемпиона организации, причем четырежды защищал свой пояс. Поэтому в PFL Немков рассчитывал с ходу ворваться и бороться за титул. Стоит отметить, что эти притязания действительно имеют под собой основания. Но к Вадиму уже начинает выстраиваться очередь из желающих.

Одним из первых о желании провести поединок с россиянином объявил Кори Андерсон. Более того, он довольно мощно прошёлся по Немкову, обвинив его в трусости: «Вадим, не бойся. Просто рискни. Давай. Ты знаешь, что произойдёт. Ты знаешь, что я готовлюсь. Ты знаешь, что всё будет не так, как в первом бою-реванше. В этот раз я не буду просто бороться. Я собираюсь показать кое-что другое. Я считаю, что если ты боишься, то продолжай бежать. Переходи в тяжёлый вес. Все эти люди говорят о том, что «он не хочет драться с этими людьми, он уже всех побил». Но нет, у нас 1:1. Счёт на табло сейчас 1:1. Он боится увидеть, что произойдёт, и, как я уже говорил людям, он скорее откажется от пояса, чем потеряет его в бою».

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Есть и ещё один парень, который готов биться за титул, поэтому сначала может попытаться отцепить от гонки Немкова. Это Райан Бейдер. Стоит отметить, что в списке Вадима на будущее он совершенно точно есть. А всё потому, что именно американец фактически завершил карьеру Фёдора Емельяненко. И теперь ученик Последнего Императора просто обязан отплатить той же монетой. Но сходиться с Бейдером в октагоне Немков не спешит. Он открыто заявил о желании драться с самым статусным бойцом лиги на данный момент.

Вадим Немков чемпион Bellator в полутяжёлом весе «Выступать я планирую в тяжёлом весе, поэтому точно не выступлю в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжёлом весе, потому что врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг. Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником. О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт действует ещё год и я должен его сначала отработать».

Складывается ощущение, что Немкову действительно не стоит сейчас рисковать и пытаться принимать другие вызовы. Нганну придётся вернуться в октагон в самое ближайшее время. И найти для него более статусного соперника, чем россиянин, довольно сложно. Поэтому сам Фрэнсис, кажется, с удовольствием примет этот поединок. А если Вадим будет тратить время на других соперников, он рискует упустить прекрасный шанс. А потом выбить себе поединок с Нганну может быть крайне непросто.