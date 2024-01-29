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UFC Fight Night 235, Роман Долидзе — Нассурдин Имавов, Муслим Салихов, Азат Максум, когда турнир, где смотреть, лайв

UFC Fight Night 235: Имавов ворвётся в топ-10, Салихов закроет обидное поражение. LIVE
Яхья Гасанов
Роман Долидзе — Нассурдин Имавов, Муслим Салихов
Комментарии
На турнире также пройдут бои Алиасхаба Хизриева и Азата Максума.

В ночь с 3 на 4 февраля на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 235. Главным событием вечера станет бой топовых представителей средней весовой категории Романа Долидзе и Нассурдина Имавова.

UFC 2024. UFC Fight Night 235, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе - Нассурдин Имавов
04 февраля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Роман Долидзе
Не началось
Нассурдин Имавов

В соглавном событии пройдёт бой легковесов из топ-15 рейтинга Ренато Мойкано и Дрю Добера.

Также на этом ивенте состоится ряд поединков с участием бойцов с постсоветского пространства. 39-летний Муслим Салихов встретится с Рэнди Брауном, Алиасхаб Хизриев — с Махмудом Мурадовым, а непобеждённый Азат Максум столкнётся с Чарльзом Джонсоном.

UFC 2024. UFC Fight Night 235, Лас-Вегас, США
Рэнди Браун - Муслим Салихов
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Рэнди Браун
Не началось
Муслим Салихов
UFC 2024. UFC Fight Night 235, Лас-Вегас, США
Алиасхаб Хизриев - Махмуд Мурадов
04 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Алиасхаб Хизриев
Не началось
Махмуд Мурадов
UFC 2024. UFC Fight Night 235, Лас-Вегас, США
Азат Максум - Чарльз Джонсон
04 февраля 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Азат Максум
Не началось
Чарльз Джонсон

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 235 Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 235 Полный кард турнира UFC Fight Night 235
Live Яхья Гасанов

🤔Бой Брауна и Салихова должен был состояться в конце прошлого года

Поединок назначили на UFC 296, но прямо в неделю боя Браун снялся из-за болезни. В итоге Салихов остался без боя, но теперь есть возможность всё же встретиться в октагоне.

12:10 Яхья Гасанов

🤩Последний раз Имавов побеждал в сентябре 2022 года

Прошлый год получился для Нассурдина очень неудачным. В январе он проиграл Шону Стрикленду, который вышел на коротком уведомлении, а в июне был поединок с Крисом Кёртисом, который признали несостоявшимся из-за столкновения головами. В дополнение к этому Русский снайпер снялся с боя с Икрамом Алискеровым, который был запланирован на октябрь. Вот и получается, что последняя победа была над Хоакином Бакли в сентябре 2022 года.

12:07 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 235

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 235 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:07 Яхья Гасанов

😒Последний бой Салихова завершился досадным поражением

Соперником Короля Кунг-Фу был мастер клинчей, датчанин Николас Далби. В первом раунде Салихов разбивал оппонента с дистанции, но потом Далби просто десять минут сушил бой и выиграл решением. Это третье поражение Салихова в UFC.

12:05 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 235

Турнир UFC Fight Night 235 состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» в ночь с 3 на 4 февраля. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.

12:04 Яхья Гасанов

🔝 В случае победы Имавов может оказаться в топ-10

Имавов занимает 11-е место в рейтинге среднего веса, его соперник Роман Долидзе — восьмое. В случае победы Нассурдин вполне может оказаться в десятке лучших и даже впереди Хамзата Чимаева.

12:04 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 235

Основной кард:
Роман Долидзе — Нассурдин Имавов;
Ренато Мойкано — Дрю Добер;
Рэнди Браун — Муслим Салихов;
Вивьен Арауджо — Наталия Силва;
Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов;
Гилберт Урбина — Чарли Радтке.

Предварительный кард:
Молли Маккэн — Диана Белбита;
Азат Максум — Чарльз Джонсон;
Темба Горимбо — Пит Родригес;
Чжон Йон Ли — Блэйк Билдер;
Луана Каролина — Юлия Столяренко;
Лэндом Киньонес — Маркель Медейрош;
Томас Петерсен — Джамал Погс.

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