UFC Fight Night 235: Имавов ворвётся в топ-10, Салихов закроет обидное поражение. LIVE

На турнире также пройдут бои Алиасхаба Хизриева и Азата Максума.

В ночь с 3 на 4 февраля на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 235. Главным событием вечера станет бой топовых представителей средней весовой категории Романа Долидзе и Нассурдина Имавова.

В соглавном событии пройдёт бой легковесов из топ-15 рейтинга Ренато Мойкано и Дрю Добера.

Также на этом ивенте состоится ряд поединков с участием бойцов с постсоветского пространства. 39-летний Муслим Салихов встретится с Рэнди Брауном, Алиасхаб Хизриев — с Махмудом Мурадовым, а непобеждённый Азат Максум столкнётся с Чарльзом Джонсоном.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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