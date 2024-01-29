UFC Fight Night 235: Имавов ворвётся в топ-10, Салихов закроет обидное поражение. LIVE

В ночь с 3 на 4 февраля на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 235. Главным событием вечера станет бой топовых представителей средней весовой категории Романа Долидзе и Нассурдина Имавова.
В соглавном событии пройдёт бой легковесов из топ-15 рейтинга Ренато Мойкано и Дрю Добера.
Также на этом ивенте состоится ряд поединков с участием бойцов с постсоветского пространства. 39-летний Муслим Салихов встретится с Рэнди Брауном, Алиасхаб Хизриев — с Махмудом Мурадовым, а непобеждённый Азат Максум столкнётся с Чарльзом Джонсоном.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🤔Бой Брауна и Салихова должен был состояться в конце прошлого года
Поединок назначили на UFC 296, но прямо в неделю боя Браун снялся из-за болезни. В итоге Салихов остался без боя, но теперь есть возможность всё же встретиться в октагоне.
🤩Последний раз Имавов побеждал в сентябре 2022 года
Прошлый год получился для Нассурдина очень неудачным. В январе он проиграл Шону Стрикленду, который вышел на коротком уведомлении, а в июне был поединок с Крисом Кёртисом, который признали несостоявшимся из-за столкновения головами. В дополнение к этому Русский снайпер снялся с боя с Икрамом Алискеровым, который был запланирован на октябрь. Вот и получается, что последняя победа была над Хоакином Бакли в сентябре 2022 года.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 235
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 235 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😒Последний бой Салихова завершился досадным поражением
Соперником Короля Кунг-Фу был мастер клинчей, датчанин Николас Далби. В первом раунде Салихов разбивал оппонента с дистанции, но потом Далби просто десять минут сушил бой и выиграл решением. Это третье поражение Салихова в UFC.
Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 235
Турнир UFC Fight Night 235 состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» в ночь с 3 на 4 февраля. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.
🔝 В случае победы Имавов может оказаться в топ-10
Имавов занимает 11-е место в рейтинге среднего веса, его соперник Роман Долидзе — восьмое. В случае победы Нассурдин вполне может оказаться в десятке лучших и даже впереди Хамзата Чимаева.
Полный кард турнира UFC Fight Night 235
Основной кард:
Роман Долидзе — Нассурдин Имавов;
Ренато Мойкано — Дрю Добер;
Рэнди Браун — Муслим Салихов;
Вивьен Арауджо — Наталия Силва;
Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов;
Гилберт Урбина — Чарли Радтке.
Предварительный кард:
Молли Маккэн — Диана Белбита;
Азат Максум — Чарльз Джонсон;
Темба Горимбо — Пит Родригес;
Чжон Йон Ли — Блэйк Билдер;
Луана Каролина — Юлия Столяренко;
Лэндом Киньонес — Маркель Медейрош;
Томас Петерсен — Джамал Погс.