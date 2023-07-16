Новая звезда UFC из Казахстана. Азат Максум разобрал опытного ветерана в дебюте

На турнире UFC Vegas 77 состоялся дебют непобеждённого бойца из Казахстана Азата Максума. 28-летний боец пришёл в UFC с рекордом 16-0, и всего четыре боя с его участием дошли до судейского решения.

Азат Максум дебютировал в профессиональных ММА в 2017 году, а до того выступал по джиу-джитсу и вольной борьбе. Неудивительно, что с такой базой казахстанец очень опасен на земле, но он при этом вполне может и нокаутировать. В UFC Азат пришёл, став чемпионом лиги Octagon, а также за его плечами выступления в промоушене Brave.

Максум должен был дебютировать в UFC гораздо раньше, но год назад он получил перелом руки, из-за которого пропустил полгода. Затем Азата вновь позвали в главный ММА-промоушен мира, и теперь уже ничего не сорвалось.

Соперником Максума в дебюте стал опытный ветеран-нокаутёр Тайсон Нам. К слову, в карьере Нама уже была встреча с бойцом из Казахстана. Тайсон проиграл решением Жалгасу Жумагулову на турнире FNG Fight Nights Global 86. Именно Жако и давал советы Максуму перед боем. Ожидалось, что Азат сможет нейтрализовать угрозу в стойке через борьбу, о чём он говорил и сам, но Нам был очень хорошо готов к этому и успешно отбивался от большей части проходов в ноги. В первом раунде Азат выступил значительно лучше соперника и перебивал его на руках. Нам, в свою очередь, сосредоточился на работе по корпусу и ногам Максума, постепенно замедляя его высекающими лоу-киками.

Второй и третий раунд получились куда более близкими. Азат по-прежнему действовал уверенно, но Нам стал активнее и часто шёл в наступление. Тем не менее Максум выступил собранно и довёл дело до победы раздельным решением судей.

Стоит отметить, что Максум основательно подошёл к поединку с Намом. Боец из Казахстана приехал в Денвер и тренировался там с Elevation Fight Team, где, например, с ним работали топовые ударники UFC Джастин Гэтжи, Кори Сэндхаген, который был спарринг-партнёром Азата, и японский непобеждённый боец Тацуро Таира, который славится своим джиу-джитсу и грэпплингом. А ещё раньше Максум дважды ездил на сборы в Дагестан, где подтягивал борьбу. Так что подход у новичка UFC весьма серьёзный.

Благодаря победе над Намом у Максума теперь 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. С такими же показателями сейчас идёт его более известный соотечественник Шавкат Рахмонов. Правда, у Номада при этом уже набралось пять побед в UFC.

Однако, возможно, мы наблюдаем за восхождением новой звезды UFC из Казахстана, а бойцам наилегчайшего веса стоит напрячься. Максум уже высказывался, что не против в будущем встретиться в октагоне с Мухаммадом Мокаевым. Но это явно не главная вершина, которую он хочет покорить в UFC.