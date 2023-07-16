Новая звезда UFC из Казахстана. Азат Максум разобрал опытного ветерана в дебюте

На турнире UFC Vegas 77 состоялся дебют непобеждённого бойца из Казахстана Азата Максума. 28-летний боец пришёл в UFC с рекордом 16-0, и всего четыре боя с его участием дошли до судейского решения.
Азат Максум дебютировал в профессиональных ММА в 2017 году, а до того выступал по джиу-джитсу и вольной борьбе. Неудивительно, что с такой базой казахстанец очень опасен на земле, но он при этом вполне может и нокаутировать. В UFC Азат пришёл, став чемпионом лиги Octagon, а также за его плечами выступления в промоушене Brave.
Максум должен был дебютировать в UFC гораздо раньше, но год назад он получил перелом руки, из-за которого пропустил полгода. Затем Азата вновь позвали в главный ММА-промоушен мира, и теперь уже ничего не сорвалось.
Соперником Максума в дебюте стал опытный ветеран-нокаутёр Тайсон Нам. К слову, в карьере Нама уже была встреча с бойцом из Казахстана. Тайсон проиграл решением Жалгасу Жумагулову на турнире FNG Fight Nights Global 86. Именно Жако и давал советы Максуму перед боем. Ожидалось, что Азат сможет нейтрализовать угрозу в стойке через борьбу, о чём он говорил и сам, но Нам был очень хорошо готов к этому и успешно отбивался от большей части проходов в ноги. В первом раунде Азат выступил значительно лучше соперника и перебивал его на руках. Нам, в свою очередь, сосредоточился на работе по корпусу и ногам Максума, постепенно замедляя его высекающими лоу-киками.
Второй и третий раунд получились куда более близкими. Азат по-прежнему действовал уверенно, но Нам стал активнее и часто шёл в наступление. Тем не менее Максум выступил собранно и довёл дело до победы раздельным решением судей.
Стоит отметить, что Максум основательно подошёл к поединку с Намом. Боец из Казахстана приехал в Денвер и тренировался там с Elevation Fight Team, где, например, с ним работали топовые ударники UFC Джастин Гэтжи, Кори Сэндхаген, который был спарринг-партнёром Азата, и японский непобеждённый боец Тацуро Таира, который славится своим джиу-джитсу и грэпплингом. А ещё раньше Максум дважды ездил на сборы в Дагестан, где подтягивал борьбу. Так что подход у новичка UFC весьма серьёзный.
Благодаря победе над Намом у Максума теперь 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. С такими же показателями сейчас идёт его более известный соотечественник Шавкат Рахмонов. Правда, у Номада при этом уже набралось пять побед в UFC.
Однако, возможно, мы наблюдаем за восхождением новой звезды UFC из Казахстана, а бойцам наилегчайшего веса стоит напрячься. Максум уже высказывался, что не против в будущем встретиться в октагоне с Мухаммадом Мокаевым. Но это явно не главная вершина, которую он хочет покорить в UFC.
- 16 июля 2023
-
19:05
-
18:34
-
18:05
-
17:28
-
16:21
-
13:42
-
12:15
-
11:29
-
10:35
-
09:30
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:33
-
06:19
-
05:00
-
04:48
-
04:01
-
00:54
-
00:36
- 15 июля 2023
-
23:51
-
23:04
-
23:01
-
22:06
-
21:39
-
21:09
-
20:38
-
19:37
-
19:09
-
18:39
-
17:50
-
17:16
-
15:44
-
14:49
-
13:47