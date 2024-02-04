До Рахмонова очень далеко. Распиаренного казахстанца остановил списанный ветеран

В 2019 году в UFC появился первый в истории промоушена боец из Казахстана. В лигу пришёл непобеждённый Шавкат Рахмонов. Его успешные выступления в лучшей ММА-организации планеты спровоцировали появление новых представителей Казахстана в лиге. Одним из них стал Азат Максум.

Прозвище у Азата простое и запоминающееся — Казах. А в UFC он попал лишь в прошлом году, пройдя кучу других организаций: Naiza, OFC, Octagon, Brave CF. Именно в Brave его впервые заметили матчмейкеры UFC. Причём там Азат успел провести лишь два поединка и в обоих без шансов нокаутировал оппонентов — Майкла Альжаруджа и Флавио де Кейруша.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

После второй победы Максумом заинтересовались за океаном, о чём рассказал его менеджер Нураддин Садыков: «Азатом заинтересовались весной, когда был действующий контракт с BRAVE. Мы провели долгие переговоры с бахрейнской лигой, чтобы они его отпустили, выполнили определённые обязательства. Тогда был конкретный интерес. Потом после простоя сделали один бой, хотели как лучше, но Азат получил травму. Пока идёт процесс изготовления визы, провели ещё один бой. Так что теперь дело только в визе».

Азат Максум Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В итоге Максуму пришлось ждать решения визовых вопросов, он также отказался от возможности выступить на Претендентской серии Даны Уайта и провёл три поединка в Octagon, доведя свой рекорд до 16-0. Именно с такими цифрами казахстанский боец приехал покорять UFC.

Первый поединок Максума состоялся с ветераном Тайсоном Намом. Азат считался большим фаворитом, на бумаге казалось, что у него хватит навыков и в борьбе, и в стойке, чтобы не просто нейтрализовать оппонента, но и уверенно выиграть. На деле же Тайсон устроил новичку серьёзную проверку на прочность, перебил его в два раза и едва не выиграл — Казах сумел забрать победу раздельным решением судей.

В очередном поединке на турнире UFC Fight Night 235 Максуму выпало встретиться с ещё одним опытным бойцом — Чарльзом Джонсоном. Опять-таки, на бумаге это был хороший соперник, чтобы набраться опыта и не испортить чистый рекорд. Джонсон выступает в UFC с 2022 года, но успел провести шесть поединков, в которых одержал только две победы. В том числе над Жалгасом Жумагуловым. К бою с Максумом Джонсон подошёл на серии из трёх поражений, и его успели списать со счетов. Да и сам Азат был предельно уверен в себе и обещал отправить американца на пенсию.

Первый раунд от казахстанского бойца получился очень хорошим. Максум и нокдаун оформил, и была очень хорошая попытка оформить сабмишен, но Джонсон пережил всё и буквально восстал. Со второго раунда картина резко начала меняться. Чарльз серьёзно перебивал Азата (23 на 9 по акцентированным ударам), часто попадал очень плотно, и Казаху приходилось нелегко. Борьба работать перестала, потому что Джонсон отлично оборонялся и уходил на дистанцию. В третьем раунде Максуму пришлось совсем несладко. Он подустал, часто пропускал удары (39 на 14 по значимым попаданиям), а все попытки пройти в ноги были жестами отчаяния, и Джонсон не просто их пресекал, но и эффективно отвечал, и однажды чуть сам не задушил казахстанского бойца.

Бой Чарльза Джонсона и Азата Максума Фото: Chris Unger/Getty Images

Итогом стала заслуженная победа Джонсона единогласным решением судей. Два раунда американец уверенно забрал, первая пятиминутка ушла Максуму. Чарльз сохранил прописку в UFC, хотя был недалеко от увольнения, а заодно остановил поезд хайпа имени Азата Максума. Безусловно, у казахстанского бойца есть хороший набор навыков, но на уровне UFC он пока выглядит сыро и невнятно. Без стабильности, которая есть у того же Шавката Рахмонова, будет крайне сложно претендовать на что-то значимое, так что Максуму явно есть над чем задуматься.

Пока Азат не оправдывает выданных авансов. Два соперника-ветерана, которых ещё до поединков списывали со счетов, навязали ему не просто конкурентный бой, но и сбили с него статус непобеждённого. Теперь Максуму придётся доказывать, что он действительно хорош.