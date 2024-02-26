В дивизионе Бивола и Бетербиева новая угроза. За поясами россиян пришёл громадный нокаутёр

В полутяжёлом весе в боксе уже достаточно давно правят непобеждённые россияне — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Именно они удерживают за собой все основные и даже некоторые второстепенные пояса и не замечают никакой оппозиции.

Совсем скоро им предстоит оспорить между собой звание абсолютного чемпиона мира в данной весовой категории. Но пока Бетербиев и Бивол будут заняты этой разборкой, в их дивизион зайдёт опаснейший мексиканец Дэвид Бенавидес, который тоже ещё не проигрывал в профессионалах, а также был двукратным чемпионом мира в суперсреднем весе. Теперь он пришёл в полутяжи, и это реальная угроза для россиян.

Бенавидес очень долгое время охотился за Саулем Альваресом. Ещё в мае 2022 года Дэвид завоевал временный пояс WBC и с тех пор регулярно бросал вызовы Канело, призывая звёздного соотечественника либо принять бой, либо освободить пояс и уйти с дороги. Попутно Бенавидес дважды защитил свой титул, разобравшись с Калебом Плантом и нокаутировав Деметриуса Андраде. Всё это Альвареса не волновало, он почти в открытую заявлял, что шанса Дэвиду не даст: «В настоящий момент я король и делаю всё, что захочу».

Теперь же Бенавидес, уставший дожидаться Канело, отправляется в полутяжёлую весовую категорию, где сразу же сразится за временный пояс WBC с бывшим чемпионом Александром Гвоздиком. Об этом уже официально сообщил глава WBC Маурисио Сулейман, но пока не утверждена дата. Вероятнее всего, бой состоится в июне.

Александр Гвоздик Фото: Sarah Stier/Getty Images

Что из себя представляет Бенавидес и действительно ли он опасен? Дэвид одарён и в плане антропометрии, и в плане боксёрского таланта. Он был совсем огромным для суперсреднего веса и едва умещался в эту категорию, гоняя в среднем по 20-25 кг перед боями. Однажды это обернулось проблемами, когда Бенавидес не согнал 1,27 кг и обнулил свой чемпионский путь. В целом же Дэвид дважды владел титулом и оба раза терял его вне ринга. В первом случае попался на том, что в допинг-пробе обнаружили следы наркотического вещества, и был дисквалифицирован на четыре месяца, во втором — упомянутые проблемы с весом.

Что касается непосредственно навыков в боксе, то Бенавидес очень хорош. Ещё будучи 15-летним подростком он проводил спарринги с Геннадием Головкиным и признавался, что именно работа с казахстанской звездой сделала его таким сильным боксёром: «После того как поработал с Келли Павликом, я пришёл и провёл спарринг с Головкиным. У меня был адский спарринг с ним. Я работал с Геннадием на протяжении четырёх лет, после чего внутри меня поселился монстр. Это показало мне, как справляться с такой силой и как быть в состоянии справиться с таким IQ. Я очень уважаю Головкина. Он был единственным, кто уделил мне столько внимания. Он мне как наставник. Головкин был мне как друг. Он помогал мне, позволял тренироваться в его тренировочном лагере. Я очень благодарен ему. Это был поворотный момент, который сделал из меня мексиканского монстра, которым я являюсь сейчас».

В 18 лет Дэвида пригласил в лагерь чемпион WBA во втором среднем весе Джулиус Джексон. Юный, но уже огромный Бенавидес приехал и снёс титулованного боксёра за раунд. Это и стало отправной точкой в большой карьере боксёра. А уже в 20 лет он стал самым молодым чемпионом в истории второго среднего веса.

Дэвид, несмотря на то что много гоняет, шикарно чувствует себя в плане функционала. Он готов бесперебойно работать в высоком темпе, постоянно действует первым номером, прессингует соперников, а большой размах рук позволяет расстреливать их с дистанции, но и в ближнем бою мексиканец не теряется. Скорость у него очень высокая, и почти каждый удар Бенавидеса — силовой, он выбрасывает их под разными углами, работает достаточно разнообразно и всегда старается удосрочить оппонента. В целом у него это получается. Рекорд Дэвида — 28-0, и только четыре поединка дошли до решения.

Дэвид Бенавидес Фото: David Becker/Getty Images

Бенавидес ещё до боя с Плантом говорил о том, что ему осталось три-четыре поединка во втором среднем весе, после чего он поднимется в полутяжёлый дивизион. И уже тогда Дэвид нацеливался на Бивола и Бетербиева. К примеру, он отмечал, за счёт чего может справиться с Артуром: «Бетербиев часто оставлял себя открытым. Мне кажется, я могу действовать против него очень даже успешно. Я точно хочу подраться с ним в будущем. Он часто оставляет открытым корпус, можно много бить его комбинациями. Это точно будет экстремально большой риск и сложное задание. Я хотел бы сначала подняться в этот дивизион и посмотреть, как я там буду себя чувствовать перед встречей с главным бойцом. Но я считаю, что в полутяжёлом весе буду даже более силён и быстр».

Про Бивола Дэвид говорил даже более категорично: «Я много спарринговал с Биволом, так что знаю, что случалось в этих спарринг-сессиях. Да, я могу его побить. Я могу его нокаутировать».

В конце прошлого года Бенавидес вновь заявлял о намерении победить Бивола и Бетербиева: «В 2024 году есть три поединка, которые я хотел бы провести. Первый — это Канело, затем хочу подняться в полутяжёлый вес, чтобы одолеть Бивола и Бетербиева. Я не думаю, а знаю, что это возможно. Я мог бы этого достичь».

Канело, судя по всему, отпадает, а вот бои с Биволом и Бетербиевым для Дэвида вполне реальны. И мексиканец явно из тех боксёров, которые несут большую угрозу для любого. Так что Бенавидес сможет стать очень серьёзной оппозицией для россиян.