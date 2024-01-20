Канело снова избегает опасных претендентов. Бивол превратил великого боксёра в труса?

Сауль Альварес, известный всем как Канело, в последнее время приучил болельщиков к тому, что проводит бои в мае и сентябре. На этот раз мексиканец выбрал себе в соперники Джермалла Чарло, который привык выступать на категорию ниже. Бой должен состояться в начале мая.

И такой выбор вызывает вопросы. Не так давно Канело защищал звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе в бою с другим братом Чарло — Джермеллом, который и вовсе поднялся на два дивизиона ради этого боя. Конкуренции не вышло, более мощный Сауль без шансов разнёс американца. Казалось бы, после того как дал возможность бойцу не из своего веса, то самое время почтить вниманием и «законных» претендентов. Но нет, Канело снова их избегает.

Кто сейчас может претендовать на бой с Альваресом? Надо напомнить, что мексиканец владеет всеми четырьмя поясами в своём весе, так что другие боксёры могут разве что рассчитывать на временные титулы и шанс встретиться с «главным боссом». В этом дивизионе есть два крепких претендента — Дэвид Бенавидес и Дэвид Моррель.

Бенавидес — временный чемпион по версии WBC. Он уже владел полноценным поясом WBC, но дважды его утратил, причём оба раза не в боях. Он завоевал временный титул в мае 2022 года и уже дважды его защитил. То есть скоро будет два года, как Дэвид является официальным претендентом. При этом он не перестаёт бросать вызовы Канело и возмущаться его действиями: ««Почему у него все пояса? Ему стоит просто участвовать в боксёрских поединках со знаменитостями. Почему он до сих пор удерживает все пояса и не предоставляет основным претендентам возможности, которых они заслуживают? Ты в долгу перед людьми — дайте людям то, чего они хотят».

Дэвид Бенавидес Фото: David Becker/Getty Images

Многие эксперты считают Бенавидеса реальной угрозой для Альвареса. К примеру, Оскар де ла Хойя уверен, что Дэвид способен нокаутировать мексиканца. А Канело, в свою очередь, считает, что имя Бенавидеса не сделает его резюме более впечатляющим: «Можно многое наговорить, но сейчас я — король. И я буду делать всё, что захочу. Если я побью Бенавидеса, люди скажут: «Почему бы тебе не встретиться с другим парнем?» И это будет продолжаться вечно. Взгляните на мою историю. Я добился всего в боксе».

Дэвид Моррель — регулярный чемпион по версии WBA. Этот титул не главный в организации, так что вполне может быть приравнен к временному поясу. Так же, как и Бенавидес (28-0), он ещё не проигрывал в профессионалах — 10-0. Так вот, Моррель владеет титулом с июня 2021 года и с тех пор просто защищает временный пояс. Уже шесть раз — и все нокаутами.

Дэвид Моррель Фото: Adam Bettcher/Getty Images

Обоих этих претендентов объединяет не только чистый рекорд, но и то, что Канело их динамит, отдавая предпочтение другим боксёрам. Но эту тактику Канело использовал и раньше. Последний раз Сауль принял действительно опасный бой в мае 2022 года, и тогда Дмитрий Бивол устроил мексиканцу апсет, а заодно, судя по всему, отбил у него желание биться с более молодыми бойцами. Просто тогда Альварес не видел большой угрозы в россиянине и посчитал, что с ним он может разобраться и в полутяжёлом весе.

Бой Канело и Дмитрия Бивола Фото: Al Bello/Getty Images

С тех пор были 40-летний Геннадий Головкин, который в силу возраста уже потерял в каких-то аспектах, затем невнятный Джон Райдер и уже упоминавшийся Джермелл Чарло, который поднимался на две категории выше. На этом фоне бывший лидер рейтинга pound-for-pound Андре Уорд публично усомнился в величии Канело:

«Единственная проблема для меня заключается в том, что его начинают упоминать среди величайших бойцов всех времён. Я не согласен с этим, смотря на его резюме. Люди указывают на имена, не так ли? Он побил парня, но когда он сделал это? Когда его расцвет уже миновал. Люди не обращают внимания на такое. Хотя я уважаю Канело за то, чего он добился».

Похоже, поражение от Бивола серьёзно надломило мексиканца, который стал бежать от опасных претендентов. Вопрос в том, сколько он пробудет в таком режиме и найдётся ли хоть одна организация, которая лишит Сауля пояса или хотя бы вынудит его принять бой с Моррелем или Бенавидесом.

Пока же остаётся ждать боя Альвареса с Чарло. Он покрупнее своего брата, но тоже не выглядит действительно большой проблемой для Канело.