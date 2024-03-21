Голые кулаки, кикбоксинг или классические ММА? Выбираем самое жёсткое единоборство

Единоборства – опасное занятие, которое зачастую ставит под угрозу не только здоровье, но и жизнь. Спортсмены выбирают для себя путь воинов, которые рубятся в октагонах, рингах и даже сене. И сложно найти единоборство, в котором не было бы элементов жёсткости и даже жестокости. Но зачастую именно это и привлекает фанатов. Мы собрали жёсткие виды единоборств и предлагаем выбрать из них самый-самый.

Ниже – функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.