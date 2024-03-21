Голые кулаки, кикбоксинг или классические ММА? Выбираем самое жёсткое единоборство

Единоборства – опасное занятие, которое зачастую ставит под угрозу не только здоровье, но и жизнь. Спортсмены выбирают для себя путь воинов, которые рубятся в октагонах, рингах и даже сене. И сложно найти единоборство, в котором не было бы элементов жёсткости и даже жестокости. Но зачастую именно это и привлекает фанатов. Мы собрали жёсткие виды единоборств и предлагаем выбрать из них самый-самый.
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Кулáчка
Кулáчка – один из самых опасных видов единоборств, что признаётся абсолютно всеми. К слову, официально он был признан совсем недавно. Удары наносятся только голыми кулаками, но в любые части тела (кроме паха) и головы. Отсутствие смягчающих элементов на руках приводит к тому, что рубка идёт буквально кость в кость, а бои получаются кровопролитными. Чаще всего после поединков тела и лица соперников буквально покрыты синяками, гематомами и жёсткими рассечениями. Во время таких боёв ломаются даже кулаки.
Тайский бокс
Тайский бокс – считается одним из самых опасных видов единоборств. А всё потому, что предполагает большое количество возможностей для атаки. В частности, можно бить не только руками в перчатках и ногами. Некоторые атаки наносятся коленями и локтями, что дополнительно повышает их опасность. Часто подобные приёмы приводят к серьёзным последствиям для здоровьям – жёстким гематомам, переломам и трещинам. Поэтому и дистанция поединка чаще всего не самая длительная. Самый распространённый формат – три раунда по две минуты. Но динамичность этого единоборства всё равно предполагает большое количество ударов.
Бокс
Бокс – яркий вид единоборств, в котором организаторы стараются заботиться о здоровье спортсменов. Поэтому бойцы выступают в специальных перчатках. Правда, больше защиты не предусмотрено. Основная особенность бокса заключается в том, что очень большое количество ударов приходится именно в голову. А атаки по корпусу могут принести серьёзнейший вред внутренним органам. Кроме того, полный поединок длится до 12 раундов, а это – 36 минут. На протяжении такого времени боксёры постоянно обмениваются различными ударами. И редко после поединков лица соперников остаются чистыми, а тела не покрыты гематомами. К сожалению, после завершения профессиональной карьеры многие боксёры сталкиваются с неприятными последствиями, большими проблемами со здоровьем.
MMA
MMA, или смешанные единоборства – один из самых популярных видов единоборств. А особенно потому, что действительно отличается разносторонностью. Удары можно наносить руками и ногами, работать – в стойке и в партере. Удар коленом в челюсть? Легко. Атака в голову мощнейшим хай-киком? Действенный приём. Именно поэтому многие поединки завершаются нокаутами или сдачей. А главное — редко после боя даже победителю не требуется время для восстановления. Чаще всего спортсмены отстраняются атлетическими комиссиями, чтобы не подвергать здоровье опасности. За хороший пятираундовый поединок может быть выброшено около 300-400 ударов.
Самбо
Самбо – единоборство родом из СССР, было придумано для самообороны. И прямо сейчас многие самые известные представители единоборств из России стали выходцами именно из этой дисциплины. Разрешены удары кулаками, локтями, толчки туловищем. А в некоторых ситуациях разрешено бить даже головой. Кроме того, атаковать можно практически по каждой из частей тела соперника. Конечно, спортивное самбо более заточено именно на безопасность бойцов. А боевое – это арсенал опаснейших ударов, после некоторых из них случаются глухие нокауты.
Кикбоксинг
Кикбоксинг – вид единоборств, который отличается очень серьёзным арсеналом приёмов и ударов. Конечно, там есть перчатки, но они не особо смягчают увесистые атаки. Кроме того, можно наносить удары и ногами, пусть и только по передним и боковым частям тела, расположенным выше пояса. Однако отсутствие некоторых способов не особо снижает зрелищность и жёсткость. Целей для атаки становится меньше, многие удары приходятся в одну точку. И чем больше их происходит, тем сильнее урон, получаемый кикбоксёром.
Дзюдо
Дзюдо – очень техничный и красивый вид единоборств. В нём запрещены к применению удары, удушающие и болевые приёмы в стойке, болевые приёмы на ноги. В партере можно применять различные способы добыть победу. Кроме того, сами броски зачастую выполняются с очень большой амплитудой, при которой не всегда спортсмен успевает приземлиться комфортно для себя. А болевые приёмы на локоть нередко приводят к очень серьёзным травмам. Это могут быть и вывихи, и разрывы связок.
Бразильское джиу-джитсу
Бразильское джиу-джитсу – вид единоборств, которым увлекаются многие актёры и знаменитости. Он построен на приёмах, запрещены любые ударные техники. Но это лишь видимость, что в БЖЖ не жёстко. Подсечки и броски далеко не так безопасны, при неудачной группировке можно получить большой ущерб. А главное — сами удушающие и болевые оказывают серьёзную нагрузку на связки и мышцы. Поэтому, чтобы не сдаваться, спортсменам иногда приходится терпеть боль, превозмогать себя.