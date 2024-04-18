«Лимиты на отказ закончились». Бой Павловича с Волковым уже неизбежен

Два месяца остаётся до первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии. Изначально ивент мог пройти в марте, но, по слухам, шейхи оказались не очень довольны тем, какой кард им собираются привезти, и в итоге ивент перенесли, сделав его в разы мощнее. И в первую очередь за счёт бойцов из России.

Больше всего вопросов вызвал поединок между двумя тяжеловесами Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Анонс боя оказался очень неожиданным даже для самих бойцов. Они не успели ознакомиться с условиями, как Дана Уайт уже сообщил, что бою быть. После нескольких дней замешательства в команде Волкова стали косвенно подтверждать, что придётся биться с бывшим спарринг-партнёром, так как Уайт уже объявил о поединке.

Немного подогрела обсуждение фейковая цитата Павловича, которая появилась в сети 1 апреля. Согласно ей, Сергей прямым текстом заявляет, что биться с Волковым не будет. Разумеется, разоблачение получилось довольно быстрым, и выяснилось, что Павлович не только не комментировал возможность данного поединка, но и в принципе никак публично не реагировал на анонс.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Сейчас, по сути, и сам Волков дал понять, что бой состоится и лично он от него уже отказаться не сможет: «Скорее всего, бой с Павловичем состоится. Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боёв. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились. Этот турнир для UFC слишком важен, чтобы я сказал: «Нет, я драться не буду, Павлович мне слишком близкий друг». Сейчас так может сказать Сергей, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу».

Также Волков отметил, что у Павловича должен был состояться бой с Сирилем Ганом, и это, в принципе, было ожидаемо. Но, судя по всему, шейхам захотелось видеть столкновение Волкова и Павловича, а так как они платят за этот турнир $ 20 млн, то имеют право «заказывать музыку».

Тренер Волкова Тарас Кияшко тоже всё подтвердил: «Саня и Серёга — профессионалы, заднюю никто не даст. Они не такие, чтобы устроить показательное выступление. Это будет позорно и неправильно. Если ты чего-то хочешь в этом спорте, нужно драться. К сожалению, всё сложилось так. 22 июня увидим, что получится».

Теперь бой уже неизбежен. Странно, что при этом молчит команда Сергея Павловича, но справедливости ради он куда меньший любитель что-либо комментировать, чем тот же Волков, поэтому такое поведение объяснимо. И, судя по всему, команда Павловича не стала отказываться от боя.

Александр Волков Фото: Getty Images

В данном случае всё правильно — бой вполне тянет на статус претендентского или как минимум на поединок за то, чтобы в сентябре разыграть с Сирилем Ганом место в титульнике. С этой точки зрения россиянам нет смысла отказываться от очного боя, так как он их так или иначе приближает к главной цели — титулу. Волков уже прямым текстом сказал, что если откажется, то потом придётся биться с парнями ниже себя (Александр — шестой в рейтинге), а это уже отодвинет Драго от пояса.

Теперь нас ждёт невероятно интригующий бой, который должен понравиться всем болельщикам смешанных единоборств.