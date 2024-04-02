Волкову и Павловичу нельзя отказываться от боя. Последствия могут погубить карьеру обоим

22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC, помимо прочих, должен состояться бой между двумя российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Несмотря на то что до самого турнира ещё больше 2,5 месяца, поединок вызвал большой резонанс в медиапространстве. Поспособствовали этому и сами бойцы, потому что их команды в один голос сообщили, что ничего не знают, контракты не получали и надо разбираться с UFC. Причём даже за океаном болельщики недоумевают, почему двух российских бойцов свели между собой.

По сути, от самих бойцов мы не видели никаких заявлений. Разве что Волков отметился парой записей в социальных сетях в ответ на комментарии пользователей. Но конкретики нет, к тому же немного масла в огонь подлил Жаилтон Алмейда, сообщивший, что у него уже был контракт на бой с Драго. Получается, Александра выдернули с одного турнира на другой.

Менеджер Волкова Иван Банников, в свою очередь, дал понять, что шансы на отмену боя не так уж высоки: «Пока обсуждаются детали. Но если Дана Уайт объявил поединок, то крайне высоки шансы, что бой состоится. Этот поединок уже вызвал огромный резонанс и обсуждается больше главного события вечера».

Могут ли Павлович и Волков каким-то образом избежать столкновения друг с другом в октагоне? В теории — да, но часто это чревато. В промоушене есть несколько бойцов, которым такие истории сходят с рук. Например, Сириль Ган, по слухам, отказавшийся от боя с Павловичем, а до того проигнорировавший Тома Аспиналла (теперь британец игнорирует Сириля в ответ). Но Франция и турниры там выгодны UFC, и Ган выступает хедлайнером, так что ему прощают такие дерзости.

Сириль Ган Фото: Zuffa LLC via Getty Images

А когда, к примеру, Леон Эдвардс уворачивался от боя с Хамзатом Чимаевым, то вылетел из рейтингов. Хотя британец был третьим номером. Позже его восстановили, но показательная порка всё же была. Учитывая, что на турнир в Саудовской Аравии явно хотят привезти побольше россиян, то промоушен будет, мягко говоря, недоволен, если Волков и Павлович спутают им планы.

Что касается тезиса, что между собой сводят двух россиян, хотя в ростере полно других бойцов, то его при Дане Уайте лучше не озвучивать. Относительно свежая история на схожую тему — отказ Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга драться друг с другом, хотя на тот момент со спортивной точки зрения это было максимально логично.

И Мераб, и Алджо тогда публично отказывались от возможного боя, а Дана тут же разнёс обоих: «Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к подобной чепухе. Я ненавижу это. Зачем вообще нужно было приходить в этот вид спорта? Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место. Ты должен быть где-то в другом месте. Есть много вариантов, где можно драться. Там плевать на то, что ты делаешь. Но здесь так не работает».

Этим дело не ограничилось. Стерлинг в итоге был вынужден в кратчайшие сроки выходить на защиту титула в бою с Шоном О’Мэлли, хотя с момента предыдущего поединка прошло всего три месяца. А Мераб просто угодил в забвение, лишился возможности быть претендентом и получил бой с Генри Сехудо. Заявления о нежелании драться со Стерлингом стоили Двалишвили самого ценного для спортсмена — времени. Он уже потерял больше года и потеряет ещё больше, пока всё же не выйдет на бой с О’Мэлли.

Мераб Двалишвили Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Именно поэтому ситуация с боем Павловича и Волкова очень опасна. Сейчас оба бойца в неплохом положении относительно титульных перспектив. Павлович — третий номер рейтинга и, по сути, в одном бое от возвращения в гонку за пояс. Волков идёт на трёх победах, и поединок с третьим номером может серьёзно повысить его акции. Фактически это уже вполне тянет на претендентский бой, так что нет смысла от него отказываться. Особенно когда последствия могут оказаться такими, что их обоих снова отправят бить бойцов уровня Туивасы и Льюиса, при всём к ним уважении.

Ну а победитель автоматически перейдёт в статус одного из главных претендентов на пояс.