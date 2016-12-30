Хан: когда я стану чемпионом, люди забудут о моих поражениях

Британский боксёрсчитает, что поражение отв мае 2016 года сильно ударило по его имиджу, однако люди забудут об этом, если он станет чемпионом. Ранее Хан заявил, что хочет выйти в ринг против чемпиона IBF в полусреднем весе«Я не переживаю по поводу критики после поражения от Канело. Я делал это для себя, хотел доказать себе, что могу выиграть тот бой. Знаю, что могу выиграть титул в полусреднем весе, тогда люди забудут о моих поражениях. Не могу дождаться своего возвращения», — приводит слова Хана The Bolton News.