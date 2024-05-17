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Тимур Нагибин дал прогноз на третий бой Минеева и Исмаилова

Тимур Нагибин дал прогноз на третий бой Минеева и Исмаилова
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Боец RCC Тимур Нагибин поделился мыслями о предстоящем боксёрском поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Их бой пройдёт 20 июля. По мнению Нагибина, фаворитом в бою будет Минеев.

«Я думаю, что Исмаилов выиграет у Минеева по очкам: он более подвижный. На больших перчатках ему удобнее работать, интереснее работать. Минеев — хорошее имя, но не уверен, что его лагерь будет полностью спортивный. У него много задач, кроме спорта.

Хорошо, что бокс поднимают громкими именами. Главное, чтобы зрители увидели достойный бой двух больших ребят из российских единоборств», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА:

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