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Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
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Джон Джонс назвал дату своего следующего боя

Джон Джонс назвал дату своего следующего боя
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс сообщил дату своего возвращения в октагон.

«9 ноября, «Мэдисон Сквер Гарден». Я буду там, детка», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Согласно официальному расписанию турниров UFC, 9 ноября состоится турнир UFC 308. Вероятно, следующим соперником Джона Джонса станет экс-обладатель чемпионского пояса в категории до 120 кг Стипе Миочич. Сам Джонс неоднократно заявлял, что именно с ним хочет провести следующий бой.

Джон Джонс и Стипе Миочич должны были встретиться в ноябре 2023 года также на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Однако за полторы недели до боя Джонс сообщил, что травмировал плечо и вынужден сняться с поединка. После этого в UFC разыграли временный пояс между Аспиналлом и Павловичем на этом же турнире.

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