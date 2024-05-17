Камару Усман встал на защиту Хамзата Чимаева

Экс-лидер рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» нигериец Камару Усман лестно высказался в адрес популярного бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Люди стали принижать уровень и мастерство Хамзата после того, как посмотрели наш с ним бой. Все стали говорить, что он не настолько хорош. Но вспомните, что я был чемпионом, и, на мой взгляд, люди неправильно его оценивают. С Хамзатом лучше не пересекаться в октагоне. Лично меня он заставил трудиться в поте лица с первого раунда», — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.

Напомним, поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой завершился победой Чимаева единогласным решением судей.