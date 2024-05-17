Алексей Егоров: Минеев перебоксирует Исмаилова, но бокса там будет мало

Российский боксёр Алексей Егоров считает, что Владимир Минеев победит Магомеда Исмаилова в боксёрском поединке, который состоится 20 июля в Москве.

«Минеев и Исмаилов — бойцы ММА. Минеев неплохо боксировал, даже вторым на России по молодёжке становился. Смотреть этот бой не буду. Но думаю, что Минеев перебоксирует. Однако бокса там будет мало», — сказал Егоров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Егоров 7 июня в Москве проведёт бой с американцем Брэндоном Глэнтоном за пояс WBA International в первом тяжёлом весе.

В общей сложности на счету Минеева в ММА 16 побед, одно поражение и одна ничья. На счету Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее Тимур Нагибин дал прогноз на третий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.