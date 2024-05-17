Представлен постер боксёрского боя между Минеевым и Исмаиловым

20 июля в Москве состоится третий поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Спортсмены сразятся по правилам бокса. Пресс-служба AMC Fight Nights представила постер предстоящего боя.

Фото: AMC Fight Nights

Напомним, Минеев и Исмаилов сразятся на «Live Арена» вместимостью 11 000 человек. Противостояние будет проходить в формате из восьми раундов по три минуты.

Владимир и Магомед проводили уже два очных боя. В октябре 2021 года Исмаилов досрочно проиграл Минееву, потеряв сознание. В октябре 2018 года в их поединке была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии смешанных единоборств.

В общей сложности за время карьеры в ММА Минеев принял участие в 18 боях, в которых добыл 16 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием завершился вничью. На счету Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.