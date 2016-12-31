В Москве совершено вооружённое нападение на Мирзаева, боец доставлен в больницу

В Москве напали на известного бойца смешанного стиля, сообщает «Лайф». По предварительной информации, неизвестные, вооружённые пневматическим пистолетом и битой, устроили засаду на бойца около жилого дома. После нескольких выстрелов в лицо из пневматического пистолета Мирзаева избили битой.На данный момент Мирзаев находится в одной из больниц, а на месте совершения преступления работает полиция.Напомним, Мирзаев был участником громкого скандала, связанного с убийством московского студента Ивана Агафонова. 13 августа 2011 года около ночного клуба «Гараж» между Расуловым и Агафоновым произошёл конфликт, в результате которого боец ударил 19летнего студента. Тот упал и ударился об асфальт головой, потеряв сознания. Впоследствии Агафонов был доставлен в болницу, где впал в комму и спустя несколько дней скончался. На Расулова завели уголовное дело, после судебных разбирательств он вышел на свободу через год содержания СИЗО.