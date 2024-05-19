Украинский чемпион Беринчик вызвал на бой Шакура Стивенсона, американец ответил

Новый чемпион мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик (19-0, 9 KO), комментируя свою победу над мексиканцем Эмануэлем Наваррете, заявил о готовности сразиться с лучшими бойцами дивизиона.

«Бой с Ломаченко? Возможно, что это будет Шакур Стивенсон, Кишон Дэвис или Мураталья. Мне плевать, с кем драться», — сказал Беринчик в послематчевом интервью.

Стивенсон не оставил комментарий украинца без внимания.

«Наконец-то меня вызвали», — написал американец в соцсети X (ранее Twitter).

Денису Беринчику 36 лет. Украинец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и практически все свои поединки провёл на родине. Поединок с Наваррете стал для Беринчика первым титульным боем в карьере.