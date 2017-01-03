Чавес-старший: мой сын может боксировать с Канело в мае

Отец мексиканского боксёра(49-2-1, 32 КО) заявил, что переговоры с командой его соотечественника(48-1-1, 34 KO) серьёзно продвинулись вперёд.«Все хотят увидеть бой моего сына против Канело. Переговоры значительно продвинулись, бой, может, состоится в мае. Вес уже выбрали — 165 фунтов. Теперь нужно договориться по деньгам. Думаю, это будет успешная сделка с любой стороны», — приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.