Хан: Гарсия согласился провести реванш

Британский боксёр(31-4, 19 КО) рассказал, что чемпион WBC во втором полусреднем весесогласился провести реванш. Хан уступил Гарсии в июле 2012 года. Судья зафиксировал технический нокаут в четвёртом раунде.«Я всегда этого хотел. Я встретил Дэнни в Майями, и мы с ним перебросились парой слов. Он сказал мне: «Наш реванш однажды обязательно случится. Но не знаю когда». Не сомневаюсь, что Эл Хэймон устроит для меня этот бой. Очень этого хочу, ведь у нас с ним незаконченное дело», — приводит слова Хана Sky Sports.В апреле 2017 года Гарсия проведёт объединительный бой с чемпионом WBA Китом Турманом.