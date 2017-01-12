Келл Брук может сразиться с Эрролом Спенсом в мае 2017 года

Международная боксёрская федерация (IBF) обязала владеющего титулом чемпиона мира во втором полусреднем весе Келла Брука начать переговоры о поединке с. Соответствующее уведомление IBF направила промоутеру Брука, сообщает BoxingScene.Спенс уже довольно давно является обязательным претендентом на титул IBF, и ранее федерация дала Бруку отсрочку, чтобы он смог провести бой с Геннадием Головкиным, который проходил в среднем весе.«Мы ведём переговоры с Амиром Ханом. Следующим соперником может быть Хан, но мы не можем этого обещать. Он хочет провести разогревочный бой, в то время как мы готовы драться с ним сразу.Наш приоритет — прислушиваться к требованиям IBF. Они нам говорят, что соперником будет Спенс. И я не хочу злить IBF. В течение 28 дней мы начнём переговоры. Следующий бой Брука состоится в мае, и я надеюсь, на территории Великобритании», — прокомментировал Хирн сложившуюся ситуацию.