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«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор жёстко высказался после новости о долгах Хабиба

«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор жёстко высказался после новости о долгах Хабиба
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший двойной чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор отреагировал на новость о долгах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Ранее говорилось, что Хабиб якобы задолжал 306 млн рублей.

«Типичное крысиное поведение. Он как суетящаяся крыса, ведь у него есть счета, которые нужно оплатить. Наследие? В UFC у него было всего два главных боя или что-то в этом роде. И теперь он должен российскому правительству. Так что теперь ему будет нужно заплатить чёртовы деньги вместо того, чтобы переводить их в другие страны», — сказал Макгрегор в эфире Duelbits.

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