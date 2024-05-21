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«Нужно принимать решения». Ковалёв высказался о своём будущем после поражения от Сафара

«Нужно принимать решения». Ковалёв высказался о своём будущем после поражения от Сафара
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил фанатов за поддержку и высказался о своём будущем в спорте. Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии, Сергей встречался со шведом Робином Сафаром. Ковалёв проиграл единогласным решением судей.

«Всем большое спасибо за поддержку по всему миру. А этим красавчикам особая благодарность, что прилетели в Эр-Рияд. Всех был рад видеть. Это был не мой день. Нужно хорошо отдохнуть, сделать работу над ошибками и дальше принимать какие-то решения по дальнейшей мой спортивной жизни», — написал Ковалёв.

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