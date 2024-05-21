Глава RCC Клименко дал категоричный прогноз на следующий бой Шары Буллета в UFC

Глава RCC Николай Клименко прокомментировал новость о следующем поединке российского проспекта среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова (16-0), более известного как Шара Буллет. Ранее сообщалось, что боец получил нового соперника, немца Жаилтона Латтербаха (35-10), с которым сразится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Шара выиграет без проблем. Да, Жаилтон бился в Glory, но уровень ударной техники с Шарой абсолютно разный. Шара более крупный, интересный, однако Жаилтон умеет бороться и он достаточно умный боец. Здорово, что после RCC бойцы находят себя в сильнейших лигах мира. Буду смотреть этот бой с удовольствием!» — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бился за копейки и перенёс 8 операций. Кто такой Шара Буллет?